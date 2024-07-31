Как много работать и хорошо спать?

О мероприятии

«Человек — это единственное живое существо, которое сознательно жертвует своим сном. Но если вы лишаете себя сна, то берете здоровье в долг у организма. И этот долг вы будете отдавать непрожитыми годами, а то и десятилетиями», — считает сомнолог, терапевт и клинический психолог Роман Бузунов.

О том, как позаботиться о себе в условиях постоянного стресса, доктор расскажет в рамках открытой лекции.

Расписание ул. Мичурина 230к6 Екатеринбург 13:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация