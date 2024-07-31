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Лекция
16+
Как много работать и хорошо спать?

Слушатели узнают, как наладить сон и улучшить качество жизни.

ИЦАЭ
3 августа, 13:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Екатеринбург ул. Мичурина 230к6

О мероприятии

«Человек — это единственное живое существо, которое сознательно жертвует своим сном. Но если вы лишаете себя сна, то берете здоровье в долг у организма. И этот долг вы будете отдавать непрожитыми годами, а то и десятилетиями», — считает сомнолог, терапевт и клинический психолог Роман Бузунов.

О том, как позаботиться о себе в условиях постоянного стресса, доктор расскажет в рамках открытой лекции.

Расписание
3
Суббота
Август 2024
ул. Мичурина 230к6 Екатеринбург
13:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Мичурина 230к6

28 минут назад
Александр Речкин
1
# бессонница
# биология
# здоровье
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Небольшие межзвездные космические зонды, которые инженеры собираются отправить к системе альфа Центавра в ближайшие десятилетия, планируют оборудовать световыми парусами. Эти паруса будут использовать давление солнечного света или влияние лазера на зеркальную поверхность, чтобы приводить в движение космический аппарат. Пока ученые не создали полноценный работающий прототип, поэтому проект по отправке космического флота стоит на паузе. Однако группа нидерландских исследователей заявила, что им удалось разработать крошечный световой парус, который, по словам инженеров, поможет людям достичь звезд намного раньше, чем предполагалось.

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# внешность
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# ChatGPT
# ИИ
# искусственный интеллект
# нейросети
# Сергей Марков
# Терминатор
# языковые модели
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Существует несколько гипотез о том, как на самом деле древние египтяне строили свои пирамиды. Если о способах возведения монументальных сооружений и инструментах, которые использовали строители, более-менее известно, то о методах доставки блоков и их установки мнения разнятся. Команда французских архитекторов и египтологов изучила ландшафт вокруг самой древней из сохранившихся египетских пирамид — Джосера — и рассказала, как египтяне могли доставлять и поднимать камни для ее строительства.

Археология
# Древний Египет
# пирамида Джосера
# пирамиды
# Фараоны
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ПНИПУ
# авиадвигатели
# газовая турбина
# газотурбинные двигатели
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27 июля
Андрей

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Биология
# вымершие виды
# истребление
# колонизация
# Моа
# нелетающие птицы
# Новая Зеландия
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Биология
# космос
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У SpaceX закончилась самая длинная в истории человечества серия безаварийных пусков

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Космонавтика
# Falcon 9
# SpaceX
# Starlink
# космонавтика
# космос
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Астрономия
# база на Луне
# космос
# лавовые трубки
# Луна
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39 минут назад
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Юра Казанцев
55 минут назад
Ну тут целое поле исследований в то соседней стране, там то Байрактаром назовут, то ещё как то в честь Западной военной техники. В кого дети

Имена людей повлияли на их внешностьИмена людей повлияли на их внешность

Игорь Семиреченский
57 минут назад
"Есть тонкие властительные связи Меж контуром и запахом цветка, Так бриллиант невидим нам, пока Под гранями не оживет в алмазе. Так образы

Имена людей повлияли на их внешностьИмена людей повлияли на их внешность

Dron N
6 часов назад
> Многие думают, что после этого произойдет какой-то интеллектуальный взрыв, но сверхинтеллект, скорее всего, не появится никогда. Не будут

Сергей Марков: сценарий «Терминатора» не грозит нам ни в близком, ни в далеком будущемСергей Марков: сценарий «Терминатора» не грозит нам ни в близком, ни в далеком будущем

Dron N
6 часов назад
> Однако развитие новых технологий приводит и к появлению большого количества новых рабочих мест. За последние 200 лет уровень безработицы в целом

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Alexander Sergeev
7 часов назад
Ирина, Кринжа навалили))

Рассчитана глубина, на которой лунные базы смогут защитить людей от радиацииРассчитана глубина, на которой лунные базы смогут защитить людей от радиации

Иван Колупаев
8 часов назад
Vladimir, довольно старая байка о том что мозг якобы использует лишь 10% своих ресурсов. По современным данным в мозгу нет незадействованных областей.

Сергей Марков: сценарий «Терминатора» не грозит нам ни в близком, ни в далеком будущемСергей Марков: сценарий «Терминатора» не грозит нам ни в близком, ни в далеком будущем

Иван Колупаев
8 часов назад
Артем, вам надо с Коняшовым подружиться. Такой же упорный 😁 Что до старлайнера так походу уже никто кроме вас не верит что недельный полет

50 дней после запуска: экипаж Starliner все еще не знает, когда вернется на Землю50 дней после запуска: экипаж Starliner все еще не знает, когда вернется на Землю

Boris Demkov
8 часов назад
А мне понравилось! Впервые читаю более менее обоснованные рассуждения про будущее ИИ.

Сергей Марков: сценарий «Терминатора» не грозит нам ни в близком, ни в далеком будущемСергей Марков: сценарий «Терминатора» не грозит нам ни в близком, ни в далеком будущем

Артем Каримов
8 часов назад
Иван, специалисты НАСА и Боинга продолжают НЕ иметь сомнений по поводу успешного возвращения, о чем регулярно информируют всех кто умеет читать.

50 дней после запуска: экипаж Starliner все еще не знает, когда вернется на Землю50 дней после запуска: экипаж Starliner все еще не знает, когда вернется на Землю

Игорь Коняшов
9 часов назад
Vladimir, Это конечно круто - верить Encyclopædia Britannica (Британская энциклопедия) без доказательств и без рассмотрения тех материалов, на основе которых

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Данил Самойлов
9 часов назад
Rafis, Да согласен, не летают. Просто привел для примера, насколько смехотворный на фоне даже той же иглы, какой то "воздушный шар". Ну не нравится

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Vladimir Lukianov
9 часов назад
В Encyclopædia Britannica (Британская энциклопедия) говорится, что мозг человека «наделен значительно бо́льшим потенциалом, чем можно использовать в

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Игорь Коняшов
9 часов назад
Дмитрий, Дааа...Типичный креакл) Сравнивать ПЛАНЫ (непонятно, воплотящиеся ли) с реально работающим реактором. Креаклизм - тяжелое мозговое

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Голодный Волк
9 часов назад
Дмитрий, Нет, мы не отстаём. Главная цель это выработка энергии дёшево. И у Росатома это получается. То что занялись поиском стали ( это то почему

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Кира Тарасова
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В таком случае, загадка, каким образом на протяжении всей жизни меня постоянно называют Вероника (мое настоящее имя даже на другую букву

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Игорь Коняшов
10 часов назад
Иван, Откуда вы взяли эти удивительные цифры в 0,2 зВ? Вот прямая выдержка из работы (ссылка ниже): "Approximately 10,000 people occupied these buildings and received an average radiation

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Alex
10 часов назад
Sonya, от провайдера зависеть может

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Андрей Сурин
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>>>до пять-семи человек пяти >>>И даже в самой далекой перспективе не маячит угроза того, что искусственный интеллект начнет доминировать

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