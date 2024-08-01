Участники мероприятия узнают о роли семьи в политическом устройстве.

Семья превыше всего: ее история и роль в политическом устройстве

О мероприятии

«Семья» — одна из важнейших риторических фигур в современной России. В политической науке этот прообраз властных отношений интерпретировался по-разному, но для исследователей особенно значим в трех аспектах:

Как семья встраивается в экономику?

Как семья, благодаря распределению ролей, структурирует всю систему власти?

В чем специфика российского политического представления о семье?

Ответы на эти и многие другие вопросы даст со-руководитель программы «Политическая философия» Московской высшей школы социальных и экономических наук Анна Нижник.

Расписание Газетный пер., 3-5, стр.1 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация