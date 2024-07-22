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Участники мероприятия узнают про уникальное явление древнерусской письменности – древнерусскую вязь.
О мероприятии
Древнерусская вязь – уникальное явление древнерусской письменности. Созданная исключительно для эстетического оформления, она широко применялась в средневековых рукописях. Исследователь древнерусских рукописей Николай Буцких расскажет про все особенности построения этого письма, историю и развитие вязи. Участники мероприятия увидят десятки чудесных образцов, сами научится читать сложные плетеные тексты из оригинальных рукописей.
Проспект Мира, дом 119, строение 58
Изучение реакции социальных животных на смерть члена группы, особенно наблюдение за поведением приматов, крайне важно для эволюции танатологии. Внезапная гибель сородича может вызвать сильный стресс у животных из-за разрыва крепких связей. Но исследования не ограничиваются визуальными проявлениями — гораздо важнее анализировать секрецию гормонов стресса. Антропологи предложили изучать сразу группу двух разных стероидов. Они проверили свой метод на гиббонах, потерявших взрослого самца.
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Falcon 9 Block 5 впервые за три сотни запусков дал частично неудачный полет. Ракета выводила 20 спутников компании SpaceX, с 15 связь уже пропала, еще пять могут быть потеряны в ближайшее время.
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