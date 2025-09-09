Слушатели узнают, чем отличается московское метро от своих собратьев в Лондоне, Париже и Берлине.

О мероприятии

«Чтоб запрячь тебя, я утром отправляюсь от Сокольников до парка на метро», — пел Леонид Утесов в некогда популярной «Песне старого извозчика». В ней старик сетовал, что метро, мол, стало популярней гужевого транспорта… и был прав. Кстати, именно этот участок столичной подземки — от «Сокольников» до «Парка культуры» — был первым открыт для проезда пассажиров: 15 мая 1935 года от станции «Сокольники» отошел первый состав, состоявший всего из четырех вагонов. Однако история московского метро началась гораздо раньше…

Сотрудник Музея Москвы Федор Дядичев расскажет:

почему не построили метрополитен в Российской империи;

чем отличается московское метро от своих собратьев в Лондоне, Париже и Берлине;

кто, а главное — как строил столичную подземку;

какое покрытие первоначально использовали на станциях;

каких архитекторов привлекли для художественного оформления метро первой очереди.

ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва 19:00 Бесплатно