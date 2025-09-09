  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
12+
Московское метро. Начало

Слушатели узнают, чем отличается московское метро от своих собратьев в Лондоне, Париже и Берлине.

Библиотека им. Н. А. Некрасова
17 сентября, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14

О мероприятии

«Чтоб запрячь тебя, я утром отправляюсь от Сокольников до парка на метро», — пел Леонид Утесов в некогда популярной «Песне старого извозчика». В ней старик сетовал, что метро, мол, стало популярней гужевого транспорта… и был прав. Кстати, именно этот участок столичной подземки — от «Сокольников» до «Парка культуры» — был первым открыт для проезда пассажиров: 15 мая 1935 года от станции «Сокольники» отошел первый состав, состоявший всего из четырех вагонов. Однако история московского метро началась гораздо раньше…

Сотрудник Музея Москвы Федор Дядичев расскажет:

  • почему не построили метрополитен в Российской империи;
  • чем отличается московское метро от своих собратьев в Лондоне, Париже и Берлине;
  • кто, а главное — как строил столичную подземку;
  • какое покрытие первоначально использовали на станциях;
  • каких архитекторов привлекли для художественного оформления метро первой очереди.

Расписание
17
Среда
Сентябрь 2025
ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14

9 сентября, 11:51
Александр Речкин
4
# история
# метро
# москва
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
8 сентября, 20:06
Evgenia Vavilova

Физики создали видимые человеку кристаллы времени

Ученые впервые смогли создать видимый в оптическом диапазоне темпоральный кристалл. Для этого они использовали жидкие кристаллы.

Физика
# жидкие кристаллы
# квантовые системы
# поляризация
# темпоральные кристаллы
6 сентября, 16:25
Evgenia Vavilova

Химики смогли добиться разложения водорода при комнатной температуре

Для разрыва связи между атомами водорода понадобились золото, титан и ультрафиолетовое излучение. Полученный водород ученые использовали для преобразования углекислого газа в этилен.

Химия
# водород
# Золото
# катализаторы
# молекулярный водород
# Ультрафиолет
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
6 сентября, 16:25
Evgenia Vavilova

Химики смогли добиться разложения водорода при комнатной температуре

Для разрыва связи между атомами водорода понадобились золото, титан и ультрафиолетовое излучение. Полученный водород ученые использовали для преобразования углекислого газа в этилен.

Химия
# водород
# Золото
# катализаторы
# молекулярный водород
# Ультрафиолет
6 сентября, 11:48
Игорь Байдов

Астрономы, вероятно, отыскали самую древнюю галактику

В данных космического телескопа «Джеймса Уэбба» ученые обнаружили объект, который может оказаться галактикой, сформировавшейся всего через 90 миллионов лет после Большого взрыва. Если открытие подтвердится, она станет абсолютным рекордсменом, побив рекорд предыдущего чемпиона почти на 200 миллионов лет. Однако исследователи осторожны — загадочный сигнал может иметь и другое, не менее интересное объяснение.

Астрономия
# большой взрыв
# вселенная
# галактика
# Джеймс Уэбб
# Коричневый карлик
# красное смещение
4 сентября, 13:59
Андрей П.

Рядом с Камчаткой нашли самую глубоководную экосистему хемосинтетической жизни

Глубоководная жизнь нам, сухопутным, кажется инопланетной. В недавней экспедиции морские биологи погрузились на дно пятого по глубине Курило-Камчатского желоба. Они преодолели 9500 метров толщи воды и встретили удивительно богатые сообщества организмов, живущих благодаря хемосинтезу. Тысячи километров дна покрывает беспозвоночная жизнь, которая питается благодаря бактериям, окисляющим метан. Naked Science поговорил с одним из авторов исследования.

Биология
# батискаф
# беспозвоночные
# глубина
# глубоководные животные
# субдукция
# фауна
3 сентября, 07:56
Адель Романова

Астрофизики назвали четыре возможных признака искусственного происхождения межзвездного объекта

Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездные объекты
# Оумуамуа
12 августа, 11:29
Юлия Трепалина

Психологи узнали, в каких парах любовь сильнее — у нашедших друг друга онлайн или в жизни

Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.

Психология
# знакомство
# интернет
# любовь
# онлайн-знакомство
# романтические отношения
# удовлетворенность отношениями
4 сентября, 13:59
Андрей П.

Рядом с Камчаткой нашли самую глубоководную экосистему хемосинтетической жизни

Глубоководная жизнь нам, сухопутным, кажется инопланетной. В недавней экспедиции морские биологи погрузились на дно пятого по глубине Курило-Камчатского желоба. Они преодолели 9500 метров толщи воды и встретили удивительно богатые сообщества организмов, живущих благодаря хемосинтезу. Тысячи километров дна покрывает беспозвоночная жизнь, которая питается благодаря бактериям, окисляющим метан. Naked Science поговорил с одним из авторов исследования.

Биология
# батискаф
# беспозвоночные
# глубина
# глубоководные животные
# субдукция
# фауна
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Астрономы наложили ограничения на атмосферу потенциально обитаемой планеты TRAPPIST-1e

    9 сентября, 11:21

  2. Пермяки научили робота находить и устранять дефекты на лопатках турбин

    9 сентября, 11:18

  3. Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

    9 сентября, 11:03

  4. Инвестиции в российские разработки помогли только своему региону, а не соседям

    9 сентября, 11:00
Выбор редакции

Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

1 августа, 09:51

Последние комментарии

Сергей Механик
10 секунд назад
Больше всего на эффективность влияет отсутствие незаконных свалок и упорядочение отходов при их выбрасывании. 🧐

Ученые узнали, как время года влияет на эффективность переработки мусора

Сергей Механик
4 минуты назад
Дизайнерам на заметку: надо срочно создавать аналог и придумать соответствующее название и рекламу. 🤔 Спрос гарантирован.

Древняя статуэтка рассказала о моде на прически у охотников-собирателей

Николай Цыгикало
7 минут назад
Странные выводы авторов исходной статьи. Относительно одних светил у них вышла скорость 28 км/с, относительно других свыше100 км/с. И это естественно:

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Сергей Механик
9 минут назад
А где примеры? Почему ни один не привели? 🧐

Инвестиции в российские разработки помогли только своему региону, а не соседям

Ruslan Berozov
20 минут назад
Станислав, пейте-пейте. А то вам с шизой такой недолго комментики строчить.

Шесть поколений американских истребителей — история в инфографике

Александр Березин
28 минут назад
Andriy, ось тільки я не розумію, чому як не патріот України, то по-українськи не може грамотно написати навіть одного речення? "Індонезіїя"? Не знаєш,

Карта: самые влиятельные паспорта крупнейших стран в 2025 году

Andrew Mz
29 минут назад
Алексей, мир меняется, стремительно развиваются ЮВА, Латинская Америка, да даже Африка. А мозги отечественных евродрочеров так и застряли в 90-х ))))

Карта: самые влиятельные паспорта крупнейших стран в 2025 году

Andrew Mz
34 минуты назад
Andriy, Дрюня, зачем ты гавкаешь на собачьей мове? Изъясняйся понятным языком, ведь умеешь же.

Карта: самые влиятельные паспорта крупнейших стран в 2025 году

Anatoliy Novikov
1 час назад
Andriy, Украина на первом месте по свободе передвижения, особенно за границу, правда могут подстрелить ненароком, но тут уж как кому повезет...

Карта: самые влиятельные паспорта крупнейших стран в 2025 году

Борис Дэ
1 час назад
А какие из перечисленных космических аппаратов российские? Подскажите, пожалуйста...

Ученые рассказали, какие космические аппараты смогут рассмотреть межзвездную комету 3I/ATLAS

Дмитрий Kuрueнко
2 часа назад
Andriy, вот и донесся голос из концлагеря где пограничники-нацисты стреляют в спину когда пытаешься его покинуть

Карта: самые влиятельные паспорта крупнейших стран в 2025 году

Я Всё
2 часа назад
Даже тут хохлов никто за людей не считает, эх

Инфографика: где в мире погибло больше всего людей с конца холодной войны

Andriy Mazhuga
2 часа назад
Для підарусні це 70 країн, які не підтверджені, це в основному Індонезіїя і Африка. При чому кількість днів перебування обмежена. Ще в НАТО турцію

Карта: самые влиятельные паспорта крупнейших стран в 2025 году

Сергей Механик
2 часа назад
А где же наши дизайнеры? Столько всего построено! 😳

Лучшие здания мира: опубликован лонг-лист премии Dezeen Awards 2025

Сергей Механик
3 часа назад
А чему тогда учит "Ну погоди". 😳

Исследователи проанализировали 150 серий мультсериала «Блуи» и обнаружили, что он может научить детей стойкости в реальной жизни

Сергей Механик
3 часа назад
Трудно предвидеть дальнейшее развитие этой тенденции. Как и то, за счёт чего получается удешевлять. Репутация не надёжного производителя пока ещё

Экономисты заметили кризис в китайской электромобильной отрасли

Bob Virt
3 часа назад
Картинку лень переводить?

Инфографика: где в мире погибло больше всего людей с конца холодной войны

Сергей Механик
3 часа назад
Dmitriy, согласен. Просто забыл вставить словосочетание "может быть". Кстати, нет также и стопроцентных оснований считать, что они ещё существуют.

Насколько далеки галактики от Млечного Пути?

Людмила Марченко
3 часа назад
Дело в том, что европейские страны имеют до сих пор свои колонии: Индия, Африка, острова в Тихом Очень много - Франция, Англия, США.. Официально

Карта: самые влиятельные паспорта крупнейших стран в 2025 году

Максим Петрунин
5 часов назад
Установленная мощность наших электростанций тем не менее избыточна для наших производственных мощностей. Вводят и выводят немного тепловой

За полгода Китай построил больше солнечных электростанций, чем все остальные страны вместе взятые

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно