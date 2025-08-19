Уведомления
Слушатели узнают про преимущества и особенности использования вторичных биологических ресурсов.
О мероприятии
Гигантские объемы органических отходов агропромышленного комплекса, пищевой и лесной промышленности способны нанести экологии непоправимый ущерб.
Циркулярная экономика позволяет превращать биоотходы из экологической угрозы в ценный ресурс. Вместо свалок и токсичного сжигания биотехнологии создают биотопливо, удобрения, корма и другие не менее полезные продукты.
Аспирант, заведующая лабораторией, доцент практики факультета биотехнологий ИТМО Анастасия Андреева расскажет, как обычные пивные дрожжи становятся золотом циркулярного производства.
За последнее десятилетие ученые создали несколько сложных систем «мозг — компьютер», которые позволяли преобразовывать мозговую активность людей, лишившихся способности говорить из-за различных заболеваний, в речь. Однако до сих пор удавалось расшифровать лишь небольшое количество слов. Теперь в США создали алгоритм, благодаря которому удалось распознать до 54 процентов «речи».
В отличие от 2024 года, все четыре полета новой космической транспортной системы в 2025-м проходили неудачно. Но теперь компания Илона Маска полагает, что надежно выявила причины последней аварии, и рассчитывает на успешный полет. От того, насколько она права, зависит первая в XXI веке высадка людей на Луну.
Чтобы выяснить, как поиски внеземной жизни освещали в научных статьях, пресс-релизах и новостях ведущих СМИ, международная исследовательская группа проанализировала 630 материалов, опубликованных с августа 1996-го по март 2024 года. В выборку вошли тексты на английском, испанском и португальских языках, отобранные из шести изданий: The Guardian, The New York Times, El País, Público, Estadão, Folha de S. Paulo.
Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.
Изображение блазара PKS 1424+240, полученное с помощью радиоинтерферометра VLBA, напомнило астрономам легендарное «Око Саурона» из «Властелина колец» — джет, пронизывающий кольцеобразное магнитное поле объекта, устремлен к нашей планете, а сам блазар может оказаться одним из наиболее ярких источников нейтрино в космосе.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
