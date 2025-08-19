  • Добавить в закладки
Мир без свалок или принцип циркулярной экономики

Слушатели узнают про преимущества и особенности использования вторичных биологических ресурсов.

28 августа, 19:00
Санкт-Петербург Московский проспект, 150

Гигантские объемы органических отходов агропромышленного комплекса, пищевой и лесной промышленности способны нанести экологии непоправимый ущерб.

Циркулярная экономика позволяет превращать биоотходы из экологической угрозы в ценный ресурс. Вместо свалок и токсичного сжигания биотехнологии создают биотопливо, удобрения, корма и другие не менее полезные продукты.

Аспирант, заведующая лабораторией, доцент практики факультета биотехнологий ИТМО Анастасия Андреева расскажет, как обычные пивные дрожжи становятся золотом циркулярного производства.

28
Четверг
Август 2025
Московский проспект, 150 Санкт-Петербург
19:00
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Московский проспект, 150

