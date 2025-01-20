О мероприятии

Микробиология — наука, которая простирает свое внимание от вечных льдов до верхних слоев атмосферы, от океанического дна до жерл вулканов. По сути, везде, где есть биосфера, она так или иначе сформирована микробными процессами. Новые методы и новые подходы к микробным исследованиям позволяют заново осмыслить понятные и привычные объекты, такие, как, например, микробиомы пищеварительного тракта. В прошлом году научный сотрудник ФИЦ Биотехнологии РАН Института микробиологии лаборатории вирусов микроорганизмов Мария Анатольевна Летарова подробно на примере одной работы разобрала, каких результатов позволяет достичь сочетание современных и классических подходов. Это совершенно иной уровень понимания механизмов, структур и принципов работы. В этом году лектор посмотрит шире и познакомит слушателей с результатами, достигнутыми в понимании механизмов устройства вселенной бактерий в различных местах обитания последних.

Расписание ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва 19:00 Купить