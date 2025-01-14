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Слушатели узнают о противостоянии и сотрудничестве Римской империи с различными варварскими народами.
О мероприятии
История Великого переселения народов в IV-V вв. н.э. представляет собой сложный период, который изобилует множеством событий. Но именно в этот период формировалась вся дальнейшая история Западной Европы.
Кандидат исторических наук Антон Каспаров расскажет о противостоянии и сотрудничестве Римской империи с различными варварскими народами (готами, аланами, франками, бургундами, вандалами, гуннами и пр.), которые привели к краху власти императоров Рима и образованию варварских королевств в Западной Европе.
Гороховая 47
Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.
Люди, переболевшие Covid-19, более подвержены нарушениям циркадного ритма, который регулирует сон, бодрствование и другие процессы в организме. Но при одном условии — несоблюдении световой гигиены (неправильном использовании света в течение суток), которая важна для поддержания здоровья. К такому выводу пришли ученые Тюменского государственного медицинского университета. Для оценки световой гигиены исследователи предложили специальный индекс NAbl, позволяющий оценить, насколько оптимальна световая гигиена в течение недели наблюдений.
Россия входит в топ-3 стран по мировой добыче нефти. Для сохранения лидирующих позиций и повышения объема извлекаемых углеводородов специалисты заинтересованы в строительстве надежных объектов, которые обеспечивают максимальную рентабельность работы. После процесса бурения стенки скважины укрепляют, спуская туда обсадную колонну и цементируя ее специальными тампонажными растворами. В полученной крепи формируют отверстия методом перфорации. Это необходимо для создания гидродинамической связи пласта со скважиной и начала процесса нефтеизвлечения. Неправильно подобранные параметры такой работы приводят к образованию трещин, которые становятся причиной преждевременного обводнения. Ученые Пермского Политеха впервые смоделировали крепь скважины, учитывая возникающие давления при перфорации, состав тампонажного раствора, свойства формируемого из него камня и параметры проведения прострелочно-взрывных работ. Полученные результаты и методические подходы позволят избежать разрушения крепи скважин и больших издержек на восстановление ее целостности.
Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.
Если микропластиком называют частицы пластика размером примерно от 5 миллиметров до 1 микрона (0,001 миллиметра), то нанопластик — еще более мелкие частицы. Ученые из Южной Кореи обнаружили, что накопление нанопластика в организме способно не только вызвать серьезные болезни, но и заметно изменить социальное поведение.
Первый старт тяжелой ракеты New Glenn американской частной компании Blue Origin должен был состояться еще 10 января, однако его несколько раз перенесли из-за погодных условий. Главная цель запуска — вывод второй ступени на орбиту, а также, если удастся, посадка первой ступени на платформу в Атлантике.
Ученые из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, МФТИ и МЭИ совершили значительный прорыв в области защиты материалов от экстремальных тепловых нагрузок, характерных для условий управляемого термоядерного синтеза.
Согласно популярному утверждению, человеческая мысль — едва ли не самое быстрое, что существует в природе. Даже свет многие считают менее быстрым, поскольку он распространяется со скоростью 300 тысяч километров в секунду, а мысль — «мгновенно». Однако новое исследование опровергло бытовую логику. Ученые из Калтеха измерили скорость, с которой человек обрабатывает информацию, и обнаружили, что основные когнитивные процессы во много раз медленнее не только распространения света, но и низкоскоростного интернета.
Группа климатологов проанализировала массив спутниковых снимков озер и водохранилищ по всей планете, сделанных с 1984 по 2021 год. Ученые обратили внимание на цвет поверхности водоемов и выяснили, что у большинства он изменился — преимущественно в сторону коротковолнового диапазона. Иными словами, экология десятков тысяч озер оказалась нестабильной.
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