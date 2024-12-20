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Слушатели узнают про супервспышки на звездах солнечного типа.
О мероприятии
Астрофизик, профессор РАН Сергей Попов представит традиционное попурри из астрофизических результатов за прошедший год, предназначенное для знакомства с исследованиями на переднем крае изучение небесных тел и вселенной. Лектор начнет с супервспышек на звездах солнечного типа и доберется до самых первых галактик и сверхмассивных черных дыр. В 2024 году было нетипично много интересных результатов, связанных с белыми карликами и черными дырами звездных масс. Их ученый обсудит детальнее. И не забудет о загадке долгопериодических радиоисточников, в изучении которых новые открытия только запутывают картину.
ул. Дубининская, д. 20, стр. 1
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