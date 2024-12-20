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Лекция
16+
Астрофизические итоги 2024 года

Слушатели узнают про супервспышки на звездах солнечного типа.

Центр «Архэ»
23 января, 19:00 Идет 2 ч
900 Стоимость
Москва ул. Дубининская, д. 20, стр. 1

О мероприятии

Астрофизик, профессор РАН Сергей Попов представит традиционное попурри из астрофизических результатов за прошедший год, предназначенное для знакомства с исследованиями на переднем крае изучение небесных тел и вселенной. Лектор начнет с супервспышек на звездах солнечного типа и доберется до самых первых галактик и сверхмассивных черных дыр. В 2024 году было нетипично много интересных результатов, связанных с белыми карликами и черными дырами звездных масс. Их ученый обсудит детальнее. И не забудет о загадке долгопериодических радиоисточников, в изучении которых новые открытия только запутывают картину.

Расписание
23
Четверг
Январь 2025
ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва
19:00
Купить
Адрес

ул. Дубининская, д. 20, стр. 1

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# астрофизика
# космос
# открытия
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Космонавтика
# NASA
# Артемида
# астронавты
# высадка на Луну
# космос
# лунная база
# лунная программа
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