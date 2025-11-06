  • Добавить в закладки
Лекция
12+
Мифы о лекарствах

Слушатели узнают о правилах лекарственной безопасности.

ВДНХ
14 ноября, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект мира 123Б

О мероприятии

Чем стоит запивать лекарства? Какие таблетки можно ломать на части, а какие категорически запрещено? Принимать лекарства три раза в сутки — это значит после завтрака, обеда и ужина или как-то иначе? Как еще нарушают дозировку и кратность приема заболевшие?

Российский научный журналист и врач-терапевт высшей квалификационной категории Алексей Водовозов разберет наиболее укоренившиеся «лекарственные» мифы, расскажет о правилах лекарственной безопасности, включая такой животрепещущий вопрос, как самостоятельная замена дорогих препаратов дешевыми «с точно таким же действующим веществом».

Расписание
14
Пятница
Ноябрь 2025
Проспект мира 123Б Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект мира 123Б

6 ноября, 11:53
Александр Речкин
5
# биология
# лекарства
# мифы
Комментарии

