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Слушатели узнают о двух протопартиях российского либерализма в начале XX века.
О мероприятии
В начале ХХ века, на волне общего массового оппозиционного подъема в России, происходит оживление либеральных активистов. Возникают эмигрантские группы и издания (в частности, журнал «Освобождение», претендующий на продолжение герценовского «Колокола» и объединение широкого блока оппозиции), проходят попытки объединения и размежевания с социалистами, активизируются земские деятели. Кандидат исторических наук Петр Владимирович Рябов расскажет о двух протопартиях российского либерализма: «Союзе Освобождения» (преимущественно эмигрантском) и «Союзе земцев-конститукционалистов» (преимущественно подпольном), об их программах, позиции по войне с Японией, горячем энтузиазме после убийства одиозного министра Плеве, «пораженчестве» и поддержке революционного террора, организации банкетных кампаний и интеллигентских профессиональных союзов, об издательской работе и роли в начале Первой Революции.
ул. Дубининская, д. 20, стр. 1
Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.
В ноябре 2022 года астрономы заметили кое-что необычное — «странный радиокруг», расположенный вблизи галактического центра Млечного Пути. Обнаружить светящееся кольцо в месте, где его быть не должно, удалось с помощью одного из самых мощных в мире радиотелескопов — MeerKAT в ЮАР. Ученые считают, что радиокруг возник из-за массивной звезды, с поверхности которой звездный ветер сдувает внешние слои.
Один из самых долговечных материалов для дорог — асфальт с волокнами хризотил-асбеста. Он устойчив к перепадам температур, предотвращает образования пустот и трещин в асфальте, может повысить срок службы дорог до 25 лет. Однако его все реже используют из-за избытка волокон в составе асфальтобетонной смеси, которые ухудшают некоторые показатели и влияют на качество дорожного покрытия. Ученые Пермского Политеха разработали и испытали способ регулирования содержания хризотил-асбеста в строительном щебне. Это позволит решить проблему избытка частиц, изготовить качественное покрытие, отвечающее всем нормам ГОСТ, и снизить затраты на производство.
Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.
Команда исследователей с участием физиков из НИУ ВШЭ повторила эксперимент 1969 года, связанный с изучением сверхпроводимости и ее свойств. Это первая удачная попытка за 55 лет. Ученые включали сверхпроводимость — специально ухудшали границы между слоями сверхпроводника и ферромагнетиков в системе — и получили лучшие характеристики спиновых клапанов по сравнению с классическим вариантом, где контакты между слоями идеальны. Такой подход может помочь при создании более эффективных устройств для хранения данных и вычислений.
Собаки способны реагировать непосредственно на звучание слова, а не на внешний вид предмета, который оно обозначает, или жесты хозяина. Это выяснила международная команда ученых с помощью дрессировочных кнопок с записью человеческого голоса.
Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.
Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.
Инсектицидные спреи и аэрозоли, с помощью которых обычно пытаются бороться с тараканами в доме, в большинстве случаев неэффективны и почти полностью бесполезны. Такой неутешительный вывод сделали американские исследователи по итогам лабораторных испытаний, в которых протестировали средства на основе пиретроидов — одной из самых распространенных групп инсектицидов.
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