О мероприятии

В эпоху Средневековья окружающий мир представлялся загадочным и фантастическим, в нем обитали кентавры и сирены.

В далекой Индии водится феникс и петухи, на которых люди ездят, и даже хорошо знакомые звери могут иметь необычайные свойства: волки молятся богу, а орлы не мигая смотрят на солнце. Через призму восприятия животного мира слушатели попробуют заглянуть в сознание средневекового книжника вместе с хранителем древнерусских рукописей Российской национальной библиотеки Николаем Буцких и прочитать оригинальный средневековый текст скорописью.

Расписание Проспект Мира 119, стр.58 Москва 16:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация