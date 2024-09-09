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Лекция
12+
Личная буква императрицы

Слушатели узнают про удивительные свершения самой выдающейся и противоречивой женщины XVIII века.

Центр славянской письменности «Слово»
14 сентября, 14:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Мира 119, стр.58

О мероприятии

Екатерина Великая дала добро на введение в алфавит буквы Ё, самой молодой и самой спорной.

Спорным было и правление государыни: в нем был блеск невиданных побед, но был и бунт Пугачева, который так внимательно позже изучал Пушкин. Какие поэт сделал выводы? Почему императрица хотела сделать одного из внуков Византийским императором и о чем переписывалась с ведущими философами того времени? И как ее личная судьба сказалась на нравах эпохи? Ответы на эти и многие другие вопросы даст историк и журналист Дмитрий Тараторин.

Расписание
14
Суббота
Сентябрь 2024
Проспект Мира 119, стр.58 Москва
14:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект Мира 119, стр.58

36 минут назад
Александр Речкин
0
# история
# русский язык
# филология
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Комментарии

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Olga Evd
6 часов назад
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8 часов назад
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Часто в детстве  взрослые запрещали нам кататься по льду в обуви, чтобы «не раскатать» подошву. Правда ли, что ее можно раскатать так, чтобы она скользила лучше, чем та, которую не «раскатывали» на скользких поверхностях? Часто в детстве  взрослые запрещали нам кататься по льду в обуви, чтобы «не раскатать» подошву. Правда ли, что ее можно раскатать так, чтобы она скользила лучше, чем та, которую не «раскатывали» на скользких поверхностях? 

Александр Панов
8 часов назад
И что написано?

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Иван Колупаев
9 часов назад
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У пушных зверей на китайских фермах обнаружили десятки новых вирусовУ пушных зверей на китайских фермах обнаружили десятки новых вирусов

Olga Evd
9 часов назад
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У пушных зверей на китайских фермах обнаружили десятки новых вирусовУ пушных зверей на китайских фермах обнаружили десятки новых вирусов

Иван Колупаев
11 часов назад
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Часто в детстве  взрослые запрещали нам кататься по льду в обуви, чтобы «не раскатать» подошву. Правда ли, что ее можно раскатать так, чтобы она скользила лучше, чем та, которую не «раскатывали» на скользких поверхностях? Часто в детстве  взрослые запрещали нам кататься по льду в обуви, чтобы «не раскатать» подошву. Правда ли, что ее можно раскатать так, чтобы она скользила лучше, чем та, которую не «раскатывали» на скользких поверхностях? 

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