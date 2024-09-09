О мероприятии

Екатерина Великая дала добро на введение в алфавит буквы Ё, самой молодой и самой спорной.

Спорным было и правление государыни: в нем был блеск невиданных побед, но был и бунт Пугачева, который так внимательно позже изучал Пушкин. Какие поэт сделал выводы? Почему императрица хотела сделать одного из внуков Византийским императором и о чем переписывалась с ведущими философами того времени? И как ее личная судьба сказалась на нравах эпохи? Ответы на эти и многие другие вопросы даст историк и журналист Дмитрий Тараторин.

Расписание Проспект Мира 119, стр.58 Москва 14:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация