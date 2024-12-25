О мероприятии

Доктор биологических наук Андрей Журавлев расскажет про самые интересные палеонтологические новости 2024 года. Слушатели узнают про одноклеточного Адама, жившего в доархейскую эру; эдиакарскую спираль в эволюции животных; прообраз моллюсков (шишания) и секреты трилобитов и других членистоногих.

Лектор поведает про новые находки в Кундуре, Тээтэ и Шестаково. Слушатели узнают, умел ли тираннозавр считать, как ворона и был ли протоцератопс похож на грифона. Не обойдется и без рассказа о том, как древние люди съели прямобивневых слонов, волосатых носорогов, карликовых бегемотов… и вообще всю мегафауну.

Расписание ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва 17:00 Купить