Участники мероприятия узнают о семейных «новшествах» нигилистов и о скандалах в «благородном семействе» Романовых.

О мероприятии

Семейная жизнь в Российской империи опиралась на многовековую традицию. И эта традиция казалась незыблемой. Но в середине XIX века появились люди, которые осмелились бросить вызов древним устоям. Таких людей с легкой руки Ивана Тургенева прозвали нигилистами.

Лидеры нигилистов – литераторы Чернышевский, Добролюбов, Писарев и другие – стремились реформировать все сферы жизни, в том числе – семью и брак.

Критики обвиняли их в «бездуховности». Но те в ответ заявляли, что истинный пример безнравственности подает сама династия Романовых, погрязшая в пороках и альковных интригах.

О семейных «новшествах» нигилистов и о скандалах в «благородном семействе» Романовых — расскажет кандидат исторических наук, журналист и писатель Денис Орлов.

Расписание улица Стремянная дом 20 Санкт-Петербург 18:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация