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Слушатели узнают, какие направления для работы космических психологов сейчас наиболее перспективные.
О мероприятии
Одна из важнейших задач, стоящих перед космическими агентствами, заключается в отборе, подготовке и психологической поддержке космонавтов во время полета. Далеко не каждый способен выдержать изоляцию, риск для жизни и другие изматывающие психологические факторы, с которыми сталкиваются астронавты, оставшись один на один с космосом.
Психолог-исследователь Полина Кузнецова расскажет, как и зачем возникла космическая психология и познакомит с ее основными понятиями. Слушатели узнают о строгом отборе, особенностях подготовки и психологической поддержки космонавтов. Также обсудят, какие исследования сейчас ведутся в этой области и сравнят подходы космических психологов из разных космических агентств.
Проспект Мира, дом 119, строение 34
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