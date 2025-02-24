О мероприятии

Одна из важнейших задач, стоящих перед космическими агентствами, заключается в отборе, подготовке и психологической поддержке космонавтов во время полета. Далеко не каждый способен выдержать изоляцию, риск для жизни и другие изматывающие психологические факторы, с которыми сталкиваются астронавты, оставшись один на один с космосом.

Психолог-исследователь Полина Кузнецова расскажет, как и зачем возникла космическая психология и познакомит с ее основными понятиями. Слушатели узнают о строгом отборе, особенностях подготовки и психологической поддержки космонавтов. Также обсудят, какие исследования сейчас ведутся в этой области и сравнят подходы космических психологов из разных космических агентств.

Расписание Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва 16:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация