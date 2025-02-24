Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Слушатели узнают, как переход к постиндустриальному типу развития происходил в Москве.
О мероприятии
Термин «постиндустриальный» появился в середине ХХ века почти одновременно в трех аспектах: увеличение внутри промышленности новых высокотехнологичных производств, применительно к экономике — высококачественная сфера услуг, и резкое изменение на рынке труда, появление «белых воротничков» в связи с развитием компьютерных технологий. «Постиндустриальное общество» — более образованное, предъявляющее запрос на экономику знаний, социальную активность и требовательное к качеству окружающей среды.
Постиндустриальный период в развитии крупнейших городов мира характеризуется изменением специфики формирования экологической ситуации: изменяется отраслевая и территориальная структура загрязнения, изменяется спектр источников воздействия, повышаются требования к качеству окружающей среды и экологической безопасности.
Переход к новому качеству среды, жизни, городскому пространству проходил очень по-разному в разных городах и странах, нередко с ошибками и градостроительными просчетами. Доктор географических наук Виктория Расуловна Битюкова расскажет об общих для всех постиндустриальных городов проблемах, таких как уход промышленности и реновация производственных территорий, экологизация транспорта и благоустройство городского пространства. Слушатели узнают, как переход к постиндустриальному типу развития происходил в Москве.
Ленинские горы, д. 1
Затопить МКС как можно скорее: почему Маск прав и отчего орбитальные станции считали «паровозом» еще советские космонавты
Глава SpaceX предложил свести с орбиты МКС — и чем скорее, тем лучше. На первый взгляд странная идея для фаната космоса. На второй — все иначе: первым публично в полезности орбитальных станций усомнился еще советский космонавт и инженер Гречко. И у него, и у Маска есть на это весьма серьезные основания. А учитывая позицию последнего в основной державе, от которой зависит существование МКС, есть и шансы на реализацию этой идеи. Несмотря на это идея вызвала общее отторжение в рядах фанатов космоса и государственных космических агентств.
Новый анализ одной из самых массивных гравитационных линз — системы «Космическая Подкова» — позволил косвенным методом обнаружить в центре линзирующей галактики черную дыру с массой около 36 миллиардов солнечных.
Международная исследовательская коллаборация опровергла убеждение, что атомное ядро свинца-208 (²⁰⁸Pb) имеет идеальную сферическую форму. Это открытие ставит под сомнение фундаментальные представления о структуре ядер и имеет далеко идущие последствия для нашего понимания того, как образуются самые тяжелые элементы во Вселенной.
Новый анализ одной из самых массивных гравитационных линз — системы «Космическая Подкова» — позволил косвенным методом обнаружить в центре линзирующей галактики черную дыру с массой около 36 миллиардов солнечных.
Американские нейробиологи выяснили, что мыши способны распознавать бессознательное состояние сородичей и предпринимать активные действия для их «реанимации». Ученые впервые описали целую последовательность таких поведенческих реакций и выяснили, какие механизмы мозга за ними стоят.
Впервые за полвека в одном из национальных парков США обнаружили не просто новый вид цветка, а новый род семейства астровых (Compositae). Крошечное растение с беловато-«шерстистыми» листьями и язычковыми цветками, похожими на «рожки», неофициально назвали «шерстяным дьяволом».
В 2022-2025 годах страны Западной Европы попытались отказаться от природного газа из России. Автор новой работы показал, что получившиеся при этом результаты были во многом противоположны целям.
Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.
Астрономы обнаружили, что почти треть всех наблюдаемых галактик во Вселенной объединены в пять самых широкомасштабных структур — галактические сверхскопления. На составленной учеными трехмерной карте одно особенно выделяется своими рекордными размерами: простирается на миллиард с лишним световых лет.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Лук и стрелы: как передовые технологии позволили чернокожим захватить Европу
Любовь зла: секс с роботом
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии