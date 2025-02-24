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Лекция
12+
Экологические проблемы постиндустриального города

Слушатели узнают, как переход к постиндустриальному типу развития происходил в Москве.

Лекторий юного географа
1 марта, 16:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Ленинские горы, д. 1

О мероприятии

Термин «постиндустриальный» появился в середине ХХ века почти одновременно в трех аспектах: увеличение внутри промышленности новых высокотехнологичных производств, применительно к экономике — высококачественная сфера услуг, и резкое изменение на рынке труда, появление «белых воротничков» в связи с развитием компьютерных технологий. «Постиндустриальное общество» — более образованное, предъявляющее запрос на экономику знаний, социальную активность и требовательное к качеству окружающей среды.

Постиндустриальный период в развитии крупнейших городов мира характеризуется изменением специфики формирования экологической ситуации: изменяется отраслевая и территориальная структура загрязнения, изменяется спектр источников воздействия, повышаются требования к качеству окружающей среды и экологической безопасности.

Переход к новому качеству среды, жизни, городскому пространству проходил очень по-разному в разных городах и странах, нередко с ошибками и градостроительными просчетами. Доктор географических наук Виктория Расуловна Битюкова расскажет об общих для всех постиндустриальных городов проблемах, таких как уход промышленности и реновация производственных территорий, экологизация транспорта и благоустройство городского пространства. Слушатели узнают, как переход к постиндустриальному типу развития происходил в Москве.

Расписание
1
Суббота
Март 2025
Ленинские горы, д. 1 Москва
16:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Ленинские горы, д. 1

7 минут назад
Александр Речкин
2
# география
# урбанизация
# экология
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# космос
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# сверхскопление галактик
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