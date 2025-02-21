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Лекция
6+
Приключения фотоохотника: от парков Москвы до заповедников

Слушатели узнают, можно ли любить природу без биологического образования, почему дикуша не боится человека и кто съел всех раков в Москве-реке.

Парк Горького
1 марта, 11:00 Идет 1 ч
Бесплатно Стоимость
Москва Крымский вал д.9, стр. 11

О мероприятии

Натуралист и фотограф дикой природы Максим Сергеевич Мисюра расскажет о самых ярких впечатлениях, любимых местах съемок, постичь опыт фоттохоты и узнать секреты успешной съемки. Слушатели узнают, можно ли любить природу без биологического образования, почему дикуша не боится человека и кто съел всех раков в Москве-реке.

Расписание
1
Суббота
Март 2025
Крымский вал д.9, стр. 11 Москва
11:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Крымский вал д.9, стр. 11

18 минут назад
Александр Речкин
1
# животные
# природа
# фотографии
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# галактические нити
# космос
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# сверхскопление галактик
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