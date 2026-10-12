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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
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На флагах каких стран изображены орлы

Орел веками оставался важным символом государственной власти. Сейчас его можно увидеть на гербах десятков государств в самых разных уголках планеты. Как видно на инфографике, встречается он и на флагах некоторых стран.

Сообщество
# геральдика
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# страны
# флаг
© The World in Maps
© The World in Maps

Еще в Древнем Риме орла считали царем птиц. Римские полководцы изображали орла на своих боевых знаменах. А одно из древнейших известных изображений двуглавого орла — хеттские «Ворота сфинкса» — и вовсе относят к XIV веку до нашей эры.

Сегодня орлы «перебрались» на гербы многих государств. Белоголовый орлан обосновался на Большой печати в США, двуглавый — на гербе России. Также орлы встречаются на флагах некоторых стран.

Албания утвердила красный флаг с черным орлом после провозглашения независимости от Османской империи в 1912 году. За основу взяли символ Скандербега (Георгия Кастриоти) — вождя антиосманского албанского восстания и правителя княжества Кастриоти. Албания немного видоизменяла свой флаг, но черный орел оставался его символом. 

Флаг Замбии утвердили в 1964 году. В правом верхнем углу можно заметить орлана-крикуна с раскрытыми крыльями. 

Современный флаг Мексики появился в 1968 году. Его главный герой — беркут, поймавший змею и усевшийся на цветущий кактус. В другом обличии птица появилась еще на гербе Мексиканской империи в XIX веке. При этом мексиканский орел имеет свою легенду. Согласно ей бог Уицилопочтли предсказал ацтекам, что они найдут свою землю для жизни, когда увидят орла, сидящего на кактусе и пожирающего змею. 

Современный флаг Египта с «орлом Саладина» утвердили в 1984 году. Сейчас этот орел используется некоторыми арабскими государствами и ассоциируется с эпохой египетского султана Саладина, известного борьбой с крестоносцами в XII веке. 

Казахстан выбрал свой флаг в 1992 году, вскоре после получения независимости. Птица, парящая под солнцем, — это золотой беркут. Он отражает стремление Казахстана к высотам мировой цивилизации. 

Еще одно постсоветское государство, использующее орла на флаге, — Молдова. Утвердили флаг в 1990 году. На груди орла изображен щит с головой зубра. В клюве орел держит золотой крест, а в когтях — зеленую оливковую ветвь и золотой скипетр. 

Флаг Сербии — относительно молодой. Актуальную версию утвердили в 2010 году, хотя похожий флаг использовался с 2004 года. Двуглавого орла, которого Сербия изображает на своем гербе, страна позаимствовала у Византии. 

Черногория использует свой флаг с 2004 года — красное полотно с золотыми краями и золотым гербом по центру. В том или ином виде двуглавый орел появлялся в геральдике страны на протяжении ее истории. Например, орла изображали на эмблеме династии Черноевичей в XV веке. Кстати, на современном гербе Черногории присутствует и лев — конкурент орла за звание главного мирового символа власти. 

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Сообщество
# геральдика
# Инфографики
# карта
# страны
# флаг
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