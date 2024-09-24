О мероприятии

Что такое физическая конституция человека, каким лекалом ее измерить? Есть ли связи между телосложением и здоровьем, соматическими параметрами и психикой? Можно ли определить запас физических сил или риски заболеваний по внешним чертам человека? Есть ли профессиональные различия по форме тела и в чем их природа? Какие варианты телосложения – соматотипы – существуют, есть ли между ними границы? Ответы на эти и многие другие вопросы даст кандидат биологических наук Дробышевский Станислав Владимирович.

Расписание ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва 19:00 Купить