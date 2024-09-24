О мероприятии

Скелеты вымерших организмов можно увидеть во многих музеях по всему миру, но что ученые знают об их мозге? Насколько сообразительными были эти животные? Хорошо ли они видели и какие звуки могли слышать? И как вообще ученые исследуют эти органы у животных, которые вымерли много миллионов лет назад и известны в основном по ископаемым костям? На эти и многие другие вопросы даст ответы кандидат биологических наук Иван Кузьмин.

Расписание Университетская наб., д. 1 Санкт-Петербург 18:00 Купить