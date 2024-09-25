Участники мероприятия узнают о проектах колонизации Марса и Луны и создании межорбитальных станций.

О мероприятии

В октябре 1957 года началась космическая эра человечества – был запущен первый искусственный спутник Земли. Затем первый полет человека в космос, первые шаги по Луне, посадка на Марс и Венеру – эти события перевернули представления человечества о будущем. С тех пор во всех науках и дисциплинах появилось новое направление развития — космическое.

Не осталась в стороне и архитектура: мечты о путешествиях к далеким звездам, о покорении новых планет, колонизации Марса и Луны, создании межорбитальных станций породили бесконечное количество проектов по обустройству жизни вне Земли.

Практикующий архитектор Дарья Бывших рассмотрит наиболее интересные примеры таких проектов.

Расписание Набережная Обводного канала, 74Б Санкт-Петербург 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация