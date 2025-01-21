О мероприятии

Человечество оставляет за собой длинный шлейф из вещей, некоторые из которых уже давно не используются, а другие остаются необходимыми.

Археолог и историк Александр Михайлович Бутягин попробует сосредоточиться на тех вещах, которые оказали самое большое влияние на человека. Те, без которых его история могла бы пойти другим путем, или те, изобретение которых было предопределено самой человеческой историей. Некоторые из них выполнили свое предназначение и были отвергнуты человеком или занимают теперь незначительное место в жизни современной цивилизации, без других человек не может обходиться уже многие тысячелетия. Слушатели проследят историю этих вещей, изменения, произошедшие с ними, и попробуют предсказать их будущее.

Расписание Большеохтинский проспект, дом 8 Санкт-Петербург 18:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация