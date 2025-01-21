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Слушатели проследят историю вещей, которые оказали самое большое влияние на человека.
О мероприятии
Человечество оставляет за собой длинный шлейф из вещей, некоторые из которых уже давно не используются, а другие остаются необходимыми.
Археолог и историк Александр Михайлович Бутягин попробует сосредоточиться на тех вещах, которые оказали самое большое влияние на человека. Те, без которых его история могла бы пойти другим путем, или те, изобретение которых было предопределено самой человеческой историей. Некоторые из них выполнили свое предназначение и были отвергнуты человеком или занимают теперь незначительное место в жизни современной цивилизации, без других человек не может обходиться уже многие тысячелетия. Слушатели проследят историю этих вещей, изменения, произошедшие с ними, и попробуют предсказать их будущее.
Большеохтинский проспект, дом 8
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По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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