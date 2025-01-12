О мероприятии

История взаимоотношений волка и человека уходит в глубь веков. И всегда отношение к нему было неоднозначно. С одной стороны — безжалостно уничтожали его, как опасность для себя и домашнего скота. С другой — заслуженно почитали этого умного и умелого охотника, славящегося интеллектом, верностью семье и умением приспосабливаться к изменениям мира вокруг. В мифологии многих народов волк — покровитель храбрых и сильных воинов.

Современное восприятие волка — по прежнему полярно — от восхищения сильным и красивым зверем до панических призывов к уничтожению опасного вредителя. Так что же остается неизвестно или непонятно об этом, казалась бы, хорошо изученном нами соседе? Так ли опасен волк и чем грозит людям его исчезновение?

Выпускник кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ Алексей Верещагин расскажет об устройстве стаи, охотничьих традициях, воспитании волчат и заботе о стариках.

Расписание Малый Знаменский пер., д. 11/11 Москва 19:00 Купить