Совсем скоро наступит неделя, когда россияне массово начнут окунаться в ледяную купель. Для кого-то это случится впервые, но есть и те, кто регулярно закаливается, обтирается снегом или даже моржует. Эксперты Пермского Политеха рассказали, почему в Крещение всегда мороз, для кого окунание в прорубь станет полезным, а кому стоит избежать погружения в холодную воду, как правильно закаляться, что такое фространнинг и почему он помогает худеть быстрее.