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Участники мероприятия узнают про философскую составляющую романа «Анна Каренина» Льва Толстого.
О мероприятии
Роману «Анна Каренина» предшествует знаменитый эпиграф: «Мне отмщение, и Аз воздам». Казалось бы, в нем заявлена центральная проблема и задано направление для интерпретации.
Ориентируясь на эпиграф, можно увидеть во всем произведении лишь нравоучительную историю о расплате за измену. Тогда придется признать, что Толстой отвел себе неблагодарную роль моралиста. Но в действительности это не так. Эпиграф соотнесен с сюжетом и душевными метаниями заглавной героини. Если же посмотреть шире и сфокусироваться на философской составляющей, на первый план выйдет совершенно иная проблема, о которой расскажет преподаватель кафедры истории русской литературы и журналистики факультета журналистики МГУ Руслан Поддубцев.
Проспект мира 123Б
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В новой работе математики из Великобритании предположили, что отсутствие мужской лактации и грудного вскармливания у плацентарных млекопитающих — эволюционная стратегия, не связанная с неопределенностью биологического отцовства и конкуренцией. По их мнению, причинами такого разделения обязанностей родителей могут быть живорождение и опасность передачи микробиома молока, которые вместе генерируют соответствующее эволюционное давление отбора.
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