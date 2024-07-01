О мероприятии

Роману «Анна Каренина» предшествует знаменитый эпиграф: «Мне отмщение, и Аз воздам». Казалось бы, в нем заявлена центральная проблема и задано направление для интерпретации.

Ориентируясь на эпиграф, можно увидеть во всем произведении лишь нравоучительную историю о расплате за измену. Тогда придется признать, что Толстой отвел себе неблагодарную роль моралиста. Но в действительности это не так. Эпиграф соотнесен с сюжетом и душевными метаниями заглавной героини. Если же посмотреть шире и сфокусироваться на философской составляющей, на первый план выйдет совершенно иная проблема, о которой расскажет преподаватель кафедры истории русской литературы и журналистики факультета журналистики МГУ Руслан Поддубцев.

Расписание Проспект мира 123Б Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация