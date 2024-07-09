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Участники мероприятия узнают про сохранение исторического и культурного наследия в Сирии.
О мероприятии
Гражданская война в Сирии не пощадила многие исторические и архитектурные памятники этой «колыбели цивилизации»: были повреждены или уничтожены многочисленные памятники истории и архитектуры, самым известным из которых являются остатки Пальмиры — всемирно известные руины большого города, который считается одним из важнейших культурных центров древнего мира. Там боевиками были разрушены храмы Бэла и Баалшамина, разбиты скульптуры, повреждены гробницы, взорвана знаменитая триумфальная арка, ставшая визитной карточкой древнего города.
Раскопки менее известных, но не менее значимых городов Дура-Эуропос и Мари в долине реки Евфрат пострадали не меньше, причем не только из-за прямых разрушений, но и из-за действий мародеров. И если в Пальмиру археологи уже вернулись, то эти памятники всё ещё остаются недоступными специалистам.
Во время боев серьезный ущерб был нанесен Великой мечети и рынку старого города в Алеппо, включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Подверглись разграблению несколько музеев Сирии, многие артефакты не возвращены до сих пор, а черный рынок антиквариата полнится драгоценными археологическими находками с территории Сирии.
Однако многое удалось вернуть, и даже отреставрировать. В стране продолжают работать археологические экспедиции из разных стран мира, восстанавливается и изучается древнее наследие страны.
Старший преподаватель Института стран Востока Анна Александровна Батюченко обсудит вопрос сохранения исторического и культурного наследия в Сирии, а также то, что осталось неизменным, а что утрачено, увы, навсегда.
Николоямская, 1
В Пермском Политехе разработали модель на основе искусственного интеллекта для лучшего контроля нефтедобычи
На нефтяных месторождениях для повышения нефтеотдачи пласта в нагнетательную скважину закачивают воду, которая увеличивает давление в добывающей скважине, продвигая тем самым нефть выше. Чтобы такое заводнение оставалось эффективным, очень важно регулярно контролировать связь между ними и проверять, чтобы вода свободно проходила по каналам пласта и попадала в нужное место. Сейчас это делается с помощью дорогостоящих и долгих индикаторных исследований. Ученые Пермского Политеха разработали уникальную модель на основе ИИ, которая быстро и точно определяет значения пластовых давлений в зависимости от объема закачки воды. Инновационный подход позволит с минимальными трудозатратами оценивать качество заводнения нефтяных пластов.
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