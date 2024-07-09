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Лекция
12+
Наследие Сирии: недоступное, утраченное, обретенное

Участники мероприятия узнают про сохранение исторического и культурного наследия в Сирии.

Библиотека иностранной литературы
9 июля, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Николоямская, 1

О мероприятии

Гражданская война в Сирии не пощадила многие исторические и архитектурные памятники этой «колыбели цивилизации»: были повреждены или уничтожены многочисленные памятники истории и архитектуры, самым известным из которых являются остатки Пальмиры — всемирно известные руины большого города, который считается одним из важнейших культурных центров древнего мира. Там боевиками были разрушены храмы Бэла и Баалшамина, разбиты скульптуры, повреждены гробницы, взорвана знаменитая триумфальная арка, ставшая визитной карточкой древнего города.

Раскопки менее известных, но не менее значимых городов Дура-Эуропос и Мари в долине реки Евфрат пострадали не меньше, причем не только из-за прямых разрушений, но и из-за действий мародеров. И если в Пальмиру археологи уже вернулись, то эти памятники всё ещё остаются недоступными специалистам.

Во время боев серьезный ущерб был нанесен Великой мечети и рынку старого города в Алеппо, включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Подверглись разграблению несколько музеев Сирии, многие артефакты не возвращены до сих пор, а черный рынок антиквариата полнится драгоценными археологическими находками с территории Сирии.

Однако многое удалось вернуть, и даже отреставрировать. В стране продолжают работать археологические экспедиции из разных стран мира, восстанавливается и изучается древнее наследие страны.

Старший преподаватель Института стран Востока Анна Александровна Батюченко обсудит вопрос сохранения исторического и культурного наследия в Сирии, а также то, что осталось неизменным, а что утрачено, увы, навсегда.

Расписание
9
Вторник
Июль 2024
Николоямская, 1 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Николоямская, 1

3 минуты назад
Александр Речкин
1
# археология
# история
# Сирия
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