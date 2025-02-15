О мероприятии

Историк Николай Полонский расскажет, как создавалась кхмерская империя, как индуизм и буддизм школы тхеравада повлияли на формирование исторического наследия. Речь пойдет о культурном многообразии Камбоджи: о музыке, танце, литературе, изобразительном искусстве страны.

В фокусе внимания лекции — фигура легендарного короля Нородома Сианука. Лектор расскажет о том, как после режима «красных кхмеров» правителю удалось сплотить нацию, как в Камбодже выбирают монарха и какую роль в государстве играет нынешний король.

Расписание ул. Моховая, 6, 8 Москва 18:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация