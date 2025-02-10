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Лекция
16+
Что такое первобытное искусство?

Слушатели узнают, существовало ли искусство до появления сапиенсов в Евразии.

Центр «Архэ»
21 февраля, 19:00 Идет 2 ч
800 Стоимость
Москва ул. Дубининская, д. 20, стр. 1

О мероприятии

К какому именно времени относятся самые ранние образцы искусства и что они собой представляют? Было ли искусство до появления сапиенсов в Евразии (и когда они появились)? А чувство прекрасного? Есть ли основания говорить об эстетике в изображениях Ледникового периода и применим ли сам термин «искусство» к этой эпохе? Ответы на эти и другие вопросы даст ответы доктор исторических наук Житенев Владислав Сергеевич.

Расписание
21
Пятница
Февраль 2025
ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва
19:00
Купить
Адрес

ул. Дубининская, д. 20, стр. 1

Только что
Александр Речкин
0
# Искусство
# история
# неолит
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