О мероприятии

К какому именно времени относятся самые ранние образцы искусства и что они собой представляют? Было ли искусство до появления сапиенсов в Евразии (и когда они появились)? А чувство прекрасного? Есть ли основания говорить об эстетике в изображениях Ледникового периода и применим ли сам термин «искусство» к этой эпохе? Ответы на эти и другие вопросы даст ответы доктор исторических наук Житенев Владислав Сергеевич.

Расписание ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва 19:00 Купить