  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
16+
История Балтийского моря

Слушатели узнают детальную информацию про историю Балтийского моря.

Библиотека Планетарий 1
16 мая, 19:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Санкт-Петербург Набережная Обводного канала, 74Б

О мероприятии

Кандидат географических наук Михаил Юрьевич Никитин расскажет про историю Балтийского моря: как формировалась котловина, как и когда происходили оледенения и межледниковия. Также на лекции пойдет речь об истории фаун водоема и о том, как территория вокруг моря заселялась человеком.

Расписание
16
Пятница
Май 2025
Набережная Обводного канала, 74Б Санкт-Петербург
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Набережная Обводного канала, 74Б

Только что
Александр Речкин
2
# биология
# география
# история
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 14:14
Юлия Трепалина

Ученые выяснили, как рост влияет на успеваемость в школе

Прошлые научные работы показали, что высокие люди чаще зарабатывают больше. Исследователи из США решили проверить, не закладывается ли основа для этого преимущества еще в школе. Чтобы разобраться в вопросе, специалисты проанализировали данные около полумиллиона нью-йоркских школьников.

Психология
# дети
# рост
# успеваемость
# учеба
# школа
# школьники
27 апреля
Редакция Naked Science

Впечатляющие научно-фантастические работы Квентина Маркоса — концепт-художника из Франции

Квентин Маркос (Quentin Marcos) — концепт-художник и цифровой иллюстратор из Парижа, специализирующийся на создании научно-фантастических миров. Его работы переносят зрителя в далёкие планеты, футуристические города и альтернативные реальности, наполненные захватывающими сюжетами и атмосферной детализацией.

Sci-Fi
# визуальные миры
# концепт-арт
# концепт-художник
# научная фантастика
# фантастические миры
# цифровая иллюстрация
# цифровое искусство
Позавчера, 13:07
Березин Александр

Пакистан и Индия на пороге новой войны: что не поделили две ядерные державы?

Несколько дней назад террористы из Пакистана убили 26 человек в индийской части Кашмира. Это подлило масла в огонь тлеющего кашмирского конфликта: Индия обвинила в теракте пакистанскую сторону, та, как обычно, все отрицает. Наказать самих террористов Дели очень сложно, поэтому есть риск, что вместо них удары будут нанесены по приграничным пакистанским солдатам, как это уже бывало в прошлом. Разгорится ли война в этот раз?

История
# военные конфликты
# война
# Индия
# история
# Кашмир
# конфликты
# Пакистан
# Турция
# ядерное оружие
Выбор редакции
27 апреля
Редакция Naked Science

Впечатляющие научно-фантастические работы Квентина Маркоса — концепт-художника из Франции

Квентин Маркос (Quentin Marcos) — концепт-художник и цифровой иллюстратор из Парижа, специализирующийся на создании научно-фантастических миров. Его работы переносят зрителя в далёкие планеты, футуристические города и альтернативные реальности, наполненные захватывающими сюжетами и атмосферной детализацией.

Sci-Fi
# визуальные миры
# концепт-арт
# концепт-художник
# научная фантастика
# фантастические миры
# цифровая иллюстрация
# цифровое искусство
Позавчера, 14:14
Юлия Трепалина

Ученые выяснили, как рост влияет на успеваемость в школе

Прошлые научные работы показали, что высокие люди чаще зарабатывают больше. Исследователи из США решили проверить, не закладывается ли основа для этого преимущества еще в школе. Чтобы разобраться в вопросе, специалисты проанализировали данные около полумиллиона нью-йоркских школьников.

Психология
# дети
# рост
# успеваемость
# учеба
# школа
# школьники
Позавчера, 12:00
Игорь Байдов

Вблизи Солнечной системы открыли огромное молекулярное облако

В космической области, которую десятилетиями считали «‎пустой», астрофизики обнаружили гигантское молекулярное облако. Масса структуры в тысячи раз превышает солнечную. Облако открыли благодаря свечению молекулярного водорода в дальнем ультрафиолетовом диапазоне. Этот метод еще никогда не применяли для поиска подобных объектов.

Астрономия
# молекулярное облако
# молекулярный водород
# молекулярный газ
# Солнечна система
8 апреля
Березин Александр

Ужасный волк, «возрожденный» биотех-компанией, оказался не возрожденным и не волком

До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.

Биология
# биология
# генетика
# пиар
2 апреля
Березин Александр

NASA умолчало о том, что астронавты Starliner были близки к гибели

Известный американский отраслевой обозреватель Эрик Бергер взял интервью у экипажа космического корабля Boeing, из-за технических проблем которого два астронавта задержались на орбите на девять месяцев вместо одной недели. Детали, которые они озвучили, указывают на серьезные проблемы Starliner, о которых ранее умалчивали. Люди провели немало времени при глубоко нештатной температуре. При слегка другом сценарии миссии экипаж корабля мог погибнуть. Официальные заявления NASA и Boeing сразу после июньского полета к МКС, судя по интервью, были заведомо неправдивыми.

Космонавтика
# NASA
# Starliner
# космос
# США
16 апреля
Андрей

Больше половины костей Tyrannosaurus rex оказались частными и недоступными для палеонтологов

Многие знают, как популярны сувениры из окаменелостей — зубы древних акул или полированные панцири аммонитов. Но чем реже встречаются такие артефакты, тем они ценнее, то есть на них можно много заработать. И это проблема для палеонтологов. Американский специалист по тираннозаврам оценил ущерб, который нанесла коммерческая добыча костей T. rex и подсчитал среднюю цену таких образцов. Оказалось, больше половины найденных тирексов находится в частных руках, а значит, для науки они недоступны или ненадежны.

Палеонтология
# аукцион
# Динозавры
# коллекционирование
# музей
# окаменелости
# тираннозавр
# тираннозавр рекс
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Удивительные научно-фантастические концепты Владимира Донченко — художника из Пекина

    8 часов назад

  2. Ученые создали новую молекулу — альтернативу антибиотикам

    10 часов назад

  3. Физиологи раскрыли секрет 90-летней бегуньи-рекордсменки

    11 часов назад

  4. В Тюмени разработали игровые сценарии для симулятора реанимации

    Вчера, 13:54
Выбор редакции

Пакистан и Индия на пороге новой войны: что не поделили две ядерные державы?

Позавчера, 13:07

Последние комментарии

Yuriy 1982
2 часа назад
pro1000pro, Сегодня танки подбиваются дронами за 1 тыс .$. На СВО танки горят как спички и Т-90МС не исключение.Стоит дрогну залететь в лючок или рядом

В США выбрали победителя боя между Т-90 и Challenger 3

Lola Jeltova
4 часа назад
Konstantin, на картинке указан процент тех кто недостаточно занимается, там на английском языке написано.

Инфографика: жители каких стран недостаточно занимаются спортом?

Дмитрий Филимонов
4 часа назад
0,26% это вообще ни о чем - полстакана спирта на 3 ведра. В квасе и то до1,5%. Понятно, что забродившее просто изначально более спелое, мягкое и вкусное

Дикие шимпанзе выбрали самые богатые этанолом фрукты

Максим Лобков
5 часов назад
ИИ: эксперт-статист на 100% А ответственности у него за ответы 0%.

Разработчики признались, что не понимают, почему новые ИИ стали ошибаться чаще, чем их предшественники 

Стэн Станиславский
5 часов назад
"... а полет, когда из кабины ничего не видно, отрабатывают еще в училище..." Николай, серьезно? И прям взлет по приборам отрабатывают еще в училище? И

В России впервые в мире подтвердили возможность управления полетом сверхзвукового лайнера при отсутствии остекления

Иван Колупаев
6 часов назад
Прям "золотые купола" 😁

«Роскосмос» запустит к Луне шесть автоматических аппаратов

Konstantin Slobozhaninov
6 часов назад
Судя по цифрам США это никак не помогает. Рядом надо картинку по количеству жиробасов. Индийцам некогда заниматься в спортзале,они работают по 14

Инфографика: жители каких стран недостаточно занимаются спортом?

Татьяна Кальницкая
6 часов назад
Какая связь между осложнениями, вызванными халатным отношением (отсутствие обследования и, как следствие, прием при внематочной беременности,

Таблетки для аборта оказались в 22 раза опаснее, чем указали в инструкции

Masyanya Masyanya
7 часов назад
Николай, если не сложно, то пожалуйста.

В России впервые в мире подтвердили возможность управления полетом сверхзвукового лайнера при отсутствии остекления

Редакция Naked Science
9 часов назад
Валерий, это блог самой этой компании. И они сами пишут статьи. Если что.

Энергия из земли: белорусские инженеры разработали грунтовый аккумулятор тепла

Большой Батмунх
9 часов назад
Sergejs, употребляя меньше тяжёлых наркотиков твоя речь будет более связна и понятна...😁

В США сообщили, какое российское оружие сможет сбить новейший стелс-бомбардировщик B-21 Raider

Николай Цыгикало
11 часов назад
Sam, я так "выходил" практически, в небе над Японией, где самые быстрые на Земле струйные течения. Выполняли рейс из Нариты в Папеэте, на Большой

В России впервые в мире подтвердили возможность управления полетом сверхзвукового лайнера при отсутствии остекления

Sam Dowson
11 часов назад
Николай, теоретически можно выйти и на "сверхзвук" относительно земли при сильном попутном ветре, как это делают обычные боинги и аэрбасы, попав в

В России впервые в мире подтвердили возможность управления полетом сверхзвукового лайнера при отсутствии остекления

pro1000pro
13 часов назад
клоун. Т-90 это устаревший танк из 90х который не воюет на СВО. Почему бы ему не сравнить с т-90МС , который щас стоит на вооружении и массово

В США выбрали победителя боя между Т-90 и Challenger 3

Александр Арзамазов
14 часов назад
Интересно, дождёмся на нашем веку отмены фталатов, как отменили тетраэтилсвинец когда-то? Печально ведь то, что даже лично предпринимая меры по

Пластификаторы связали с 356 тысячами смертей в год

жэ Se
14 часов назад
Нужно теперь придумать чтото чтобы так разлеталось там и махало крыльями гиганскими и разгоняло тучу, а чтоб не нависало.

Вблизи Солнечной системы открыли огромное молекулярное облако

ALex Lirin
14 часов назад
Источник исследования: EPPC — консервативная организация с про-лайф позицией, противники абортов. Исследование не опубликовано в рецензируемом

Таблетки для аборта оказались в 22 раза опаснее, чем указали в инструкции

Sergejs Ribakovs
14 часов назад
Егор, а остальные с протянутой рукой , дай,дай,дай,дай.

В США сообщили, какое российское оружие сможет сбить новейший стелс-бомбардировщик B-21 Raider

Sergejs Ribakovs
14 часов назад
T, бомба !!

В США сообщили, какое российское оружие сможет сбить новейший стелс-бомбардировщик B-21 Raider

Sergejs Ribakovs
14 часов назад
Андрей, хорошо сказано.

В США сообщили, какое российское оружие сможет сбить новейший стелс-бомбардировщик B-21 Raider

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно