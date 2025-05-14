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Лекция
16+
Нужна ли философия наукам о мозге и разуме?

Слушатели узнают про ключевые примеры взаимодействия философии и нейрокогнитивных наук.

Центр «Архэ»
15 мая, 19:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Дубининская, д. 20, стр. 1

О мероприятии

Одна из характерных черт наук о мозге и разуме — использование ментальных терминов, восходящих к обыденному языку. Последние десятилетия показали, что сопоставление этих терминов с физиологическими механизмами и формулирование научных теорий на их основе представляет собой серьезную трудность. Многие философы утверждают, что без прояснения таких понятий эмпирических данных недостаточно для ответа на фундаментальные вопросы о природе разума и сознания. Кандидат философских наук Артем Яшин рассмотрит ключевые примеры взаимодействия философии и нейрокогнитивных наук и обсудит, действительно ли философия необходима для прогресса в этой области.

Расписание
15
Четверг
Май 2025
ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Дубининская, д. 20, стр. 1

2 минуты назад
Александр Речкин
2
# мозг
# наука
# философия
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Sci-Fi
# 3D-дизайн
# Mohammad H. Attaran
# биомеханика
# Великобритания
# концепт-арт
# концепт-дизайнер
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# лекарственные растения
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Sci-Fi
# 3D-дизайн
# Mohammad H. Attaran
# биомеханика
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# аукцион
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С точки зрения науки
# ВИЭ
# зеленый переход
# Испания
# солнечная энергетика
# энергетика
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