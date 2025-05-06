О мероприятии

Рассыпанные с севера на юг по Кузнецкой котловине города шахтеров, металлургов и химиков, соединенные осью железной дороги и извилистой артерией реки Томь. Мариинская тайга с ее заброшенными золотыми приисками и некрополями времен Гражданской войны. Горная Шория, недоступное таежное царство с быстрыми реками, населенное коренным южносибирским народом — шорцами. Все это Кузбасс.

Кузнецкий угольный бассейн, история которого полна авантюр и неожиданных сюжетов. Таинственная фигура первооткрывателя кузнецкого угля Михайлы Волкова. «Акционерное общество Кузнецких каменноугольных копей» как масштабная инициатива предреволюционной эпохи по превращению Кузбасса в индустриальный край. Непростые судьбы тысяч иностранцев с разных концов света, искавших в 1920–1930-е годы в этом сибирском крае лучшую жизнь. Обо всем этом и не только расскажет исследователь истории Кузбасса Александр Пащенко.

Расписание ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва 14:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация