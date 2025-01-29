  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
16+
Как инженеры воруют идеи у биологов

Слушатели узнают из каких источников инженеры повседневно черпают вдохновение.

Medio Modo
2 февраля, 19:00 Идет 2 ч
1200 Стоимость
Санкт-Петербург Измайловский проспект, д. 2

О мероприятии

Научный коммуникатор и публицист Ренат Атаев расскажет, как деревья влияют на архитекторов, рыбы — на автодизайнеров и робототехников, как именно пингвины вдохновили создателей скоростных торпед и подводных лодок, а структура кости — Эйфелеву башню. Ну и попутно еще много чего о том, как устроены дисциплины вроде бионики и биомиметики.

Расписание
2
Воскресенье
Февраль 2025
Измайловский проспект, д. 2 Санкт-Петербург
19:00
Купить
Адрес

Измайловский проспект, д. 2

37 минут назад
Александр Речкин
3
# биология
# инженерия
# технологии
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 08:22
Полина Меньшова

Вежливость человека повлияла на его уровень счастья

Более вежливые люди меньше страдают от симптомов депрессии и чувствуют себя счастливее. К такому выводу пришли турецкие ученые, которые проанализировали связь просоциальности и хороших манер с психологическим состоянием.

Психология
# вежливость
# депрессия
# просоциальное поведение
# счастье
2 часа назад
Полина Меньшова

Психологи выявили показатель качества романтических отношений

Понять, насколько романтические партнеры удовлетворены отношениями, можно по их мимике во время разговора друг с другом. Ученые из США обнаружили связь между синхронностью улыбок и наличием проблем внутри влюбленной пары.

Психология
# романтические отношения
# синхронизация
# удовлетворенность отношениями
# улыбка
Вчера, 07:51
Юлия Трепалина

В гнездах синиц обнаружили токсины из средств от блох и клещей

Строя гнезда, многие пернатые семейства синицевых изнутри выстилают их обрывками шерсти животных, в том числе домашних кошек и собак. Международная группа ученых заподозрила, что таким образом в птичьи «жилища» могут попадать ядовитые соединения из препаратов, которые применяют против наружных паразитов у четвероногих питомцев. Для проверки догадки провели исследование, которое подтвердило худшие опасения.

Биология
# гнезда
# загрязнение окружающей среды
# инсектициды
# птицы
# Синицы
# токсичные вещества
25 января
Юлия Трепалина

Ученые выяснили, за какой срок реально формируются полезные привычки

Согласно расхожему мнению, которое появилось под влиянием идей автора книги «Психокибернетика» Максвелла Мольца, новую привычку можно выработать за 21 день повторений. Реалистичность трехнедельного срока ранее уже ставили под вопрос. Теперь систематический обзор имеющихся исследований по теме подтвердил, что это миф. Сколько же времени на самом деле нужно, чтобы изменить поведение и закрепить более полезный для здоровья образ жизни?

Психология
# здоровый образ жизни
# здоровье
# привычки
# физическая активность
26 января
Evgenia

Физики математически объяснили, как мыло успешно прошло лабиринты

Поверхностно-активные вещества оказались способны эффективно проходить лабиринты. Международная группа ученых опубликовала математическую модель, описывающую происходящие при этом физические процессы.

Физика
# математическое моделирование
# мыло
# мягкое вещество
# ПАВ
# поверхностное натяжение
# сурфактант
22 января
Андрей

Фотография костей, уничтоженных во Второй мировой войне, помогла открыть новый род хищных динозавров

Сотрудник Палеонтологического музея в Мюнхене, копаясь в архивах, обнаружил ранее неизвестную фотографию неполного скелета динозавра, найденного в Египте в 1914 году. Через 30 лет кости уничтожила бомбардировка, но до разрушений их успели описать и отнести к виду гигантских хищных ящеров. Однако новая фотография запечатлела уникальный гребень на носу динозавра и прочие особенности, на основе которых ученые открыли новый род.

Палеонтология
# архивы
# бомбардировка
# Динозавры
# меловой период
# Мюнхен
# тероподы
# фотография
# хищные динозавры
13 января
Юлия Трепалина

Психологи выяснили, как с годами меняются предпочтения людей в плане возраста партнера

Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.

Психология
# возраст
# выбор партнера
# мужчины и женщины
# романтические отношения
14 января
Елизавета Александрова

В земной мантии нашли гигантские структуры неизвестного происхождения

По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.

Геология
# геология
# литосферные плиты
# мантия Земли
# субдукция
# тектоника плит
7 января
Березин Александр

Полярные льды рассказали о том, насколько свинец снизил интеллект римлян

Древние римляне больше любого другого народа античности использовали свинец. Но среди историков нет единства относительно последствий этого. Одни ученые уверены, что широкое применение свинца должно было влиять на цивилизацию столь же негативно, как тетраэтилсвинцовая «эпидемия» в XX веке. Другие полагают, что жесткая вода блокировала стенки свинцовых труб и поэтому никакого массового отравления римлян свинцом просто не было. Новая научная работа привлекла образцы арктических льдов для решения вопроса. Оказалось, что даже без учета труб ситуация была очень непростой: ядовитым стал сам воздух.

История
# античность
# Древний Рим
# древняя история
# история
# свинец
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Животное, потерявшее статус «самого большого», вновь уменьшили вдвое

    2 часа назад

  2. Психологи выявили показатель качества романтических отношений

    2 часа назад

  3. Live: первый полет экспериментального самолета Boom XB-1 со сверхзвуковой скоростью

    Вчера, 18:24

  4. Медики назвали вещества, зависимость от которых труднее всего побороть

    Вчера, 18:11
Выбор редакции

Увлажнитель воздуха — источник здоровья или опасных микрочастиц?

20 января

Последние комментарии

полиграф шариков
46 минут назад
всё верно, может завершит, а могёт и не завершит, к 2030 году или падишах помрёт или осёл, а вообще-то срок маленький, надобно, ну, к 2050 тута, ясень день,

«Роскосмос» может завершить разработку аналога Falcon 9 к 2030 году

Евгений Анисимов
2 часа назад
Andrii, почему же?

Саудовская Аравия показала, как будет выглядеть первая секция горизонтального небоскреба «Зеркальная линия»

Сергей Петровский
5 часов назад
У путенцев всё после 2030 года. Когда эти гниды сдохнут все уже. Поскорей бы 2030 , чтобы послать на их могилы.

«Роскосмос» может завершить разработку аналога Falcon 9 к 2030 году

Сергей Петровский
5 часов назад
Masyanya, а может это дворник был, он шёл по сельской местности,к ближайшему орешнику,за новою метлой.

«Роскосмос» может завершить разработку аналога Falcon 9 к 2030 году

Иван Колупаев
8 часов назад
Джонни, а что вас смущает? 😏 Илон просто показывал сколько денег заработал 😁

Девять книг, которые, по мнению Маска, должен прочитать каждый 

Иван Колупаев
8 часов назад
Василий, когда-то и были не нужны. Для нечастых запусков многоразовость излишня - не дает особого выигрыша в стоимости а на возвращение тратится

«Роскосмос» может завершить разработку аналога Falcon 9 к 2030 году

Иван Колупаев
8 часов назад
Dmitriy, спутники связи и дистанционного зондирования, Сферу, Росс и т.д. Задачи-то как раз найдутся и чтоб сделать хотя бы подобие старлинка спутников

«Роскосмос» может завершить разработку аналога Falcon 9 к 2030 году

Red
8 часов назад
За такой перевод я бы вообще не платил ни цента.

В Китае сообщили о прорыве в создании мощного микроволнового оружия

Джонни Странник
8 часов назад
Майн Кампф на первом месте! Вы не офигели постить нациста? Превосходство арийцев нал славянами в студию, пожалуйста! И документы Доктора Смерть!

Девять книг, которые, по мнению Маска, должен прочитать каждый 

Andrii Myrkovets
9 часов назад
Евгений, дичь какая, а не комментарий

Саудовская Аравия показала, как будет выглядеть первая секция горизонтального небоскреба «Зеркальная линия»

Dmitriy Dorian
9 часов назад
Иван, тут ещё один интересный вопрос: а что "Роскосмос" запускать-то собирается? То есть, зачем они нужны — частично возвращаемые системы

«Роскосмос» может завершить разработку аналога Falcon 9 к 2030 году

Василий Нет
9 часов назад
Ахахахахахаха. Помню как Роскосмос говорил " не нужны нам эти ваши многоразовые")) а теперь такие " мы приступили" им невдомёк, что Маск делал

«Роскосмос» может завершить разработку аналога Falcon 9 к 2030 году

Mark Fenol
10 часов назад
Бред какой-то. Если в гнезде шерсть, пропитанная инсектицидами и акарицидами, значит птенцов меньше будут донимать клещи и блохи. Так ведь? А

В гнездах синиц обнаружили токсины из средств от блох и клещей

Иван Колупаев
10 часов назад
Александр, я заправил 😁 Не знаю как там у британских ученых а у меня результат предсказуемо лучше стационарного фильтра и вполне помещается в

Увлажнитель воздуха — источник здоровья или опасных микрочастиц?

Nikita Lazarenko
11 часов назад
Хотелось бы посмотреть на тех кто не может слезть с лсд)))

Медики назвали вещества, зависимость от которых труднее всего побороть

Иван Колупаев
11 часов назад
Ну вот прямо завтра вынь да положь многоразовую систему. 5 лет осталось до 2030 года Маск частично многоразовые Фальконы столько же делал - с 2005 по 2010

«Роскосмос» может завершить разработку аналога Falcon 9 к 2030 году

Иван Колупаев
11 часов назад
Прикольная штука. Вот только сможет ли она фокусироваться так чтобы уничтожать лишь чужие беспилотники или будет валить все на... совсем в радиусе

В Китае сообщили о прорыве в создании мощного микроволнового оружия

1 2
12 часов назад
М., Даже Энергию предлагали оснастить НК-33, потому что они были, а РД-170 10 лет не могли сделать, он горел-взрывался, трясся (ВЧ-колебания), был очень

«Роскосмос» провел 35 огневых испытаний ракетных двигателей впервые за последнее десятилетие

Ольга Лобачевская
12 часов назад
Учитывая, что исследование проводилось по корреляции в странах размера домохозяйств и частоты заболевания раком, а не по наблюдения за группами

Рак: нельзя остановить, но можно предупредить… Только вы не захотите

BAMS ПРАЗДНИКEVERYDAY
13 часов назад
Евгений, Недоскреб на триллион: городу будущего Неому втрое урезали финансирование

Саудовская Аравия показала, как будет выглядеть первая секция горизонтального небоскреба «Зеркальная линия»

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно