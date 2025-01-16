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Слушатели узнают, как сапиенсы с трудом сумели закрепиться в неандертальской Европе и чем занимались денисовцы в высокогорьях Тибета.
О мероприятии
Участников мероприятия ожидает традиционная лекция по итогам года в эволюционной биологии, которая будет выстроена по хронологическому принципу. Сначала доктор биологических наук Марков Александр Владимирович расскажет про открытия, проливающие свет на самые древние события в эволюции жизни, а потом будет постепенно двигаться в сторону современности. Слушатели узнают про эволюцию в мире РНК, познакомятся с новыми данными об эволюции сложных клеток и обсудят причуды полового отбора, наделившего маленьких мушек дрозофил самыми огромными в мире сперматозоидами. Также лектор поведает об интересных открытиях в эволюции человека, которых в минувшем году было немало. Эти открытия проливают свет на взаимоотношения эректусов и парантропов в Африке, на то, как предкам людей удалось пережить катастрофическое извержение вулкана Тоба, как сапиенсы с трудом и не с первого раза сумели закрепиться в неандертальской Европе, чем занимались денисовцы в высокогорьях Тибета, где и когда были одомашнены лошади – и многое другое.
По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.
Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.
IT-специалисты создали модель искусственного интеллекта, которая переводит текст с одного языка на другой в четырех разных режимах и делает это точнее предшественников. Разработка будет доступна для некоммерческого использования.
Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.
По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.
Исследования ранее показывали, что курение может снижать успешность людей на рынке труда из-за негативного влияния на здоровье и производительность. Группа финских специалистов в области бизнеса и экономики, психологии и здравоохранения недавно подробнее изучила эту связь и привела показатели, иллюстрирующие последствия вредной привычки для зарплаты.
Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.
Ученые из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, МФТИ и МЭИ совершили значительный прорыв в области защиты материалов от экстремальных тепловых нагрузок, характерных для условий управляемого термоядерного синтеза.
Согласно популярному утверждению, человеческая мысль — едва ли не самое быстрое, что существует в природе. Даже свет многие считают менее быстрым, поскольку он распространяется со скоростью 300 тысяч километров в секунду, а мысль — «мгновенно». Однако новое исследование опровергло бытовую логику. Ученые из Калтеха измерили скорость, с которой человек обрабатывает информацию, и обнаружили, что основные когнитивные процессы во много раз медленнее не только распространения света, но и низкоскоростного интернета.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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