О мероприятии

Участников мероприятия ожидает традиционная лекция по итогам года в эволюционной биологии, которая будет выстроена по хронологическому принципу. Сначала доктор биологических наук Марков Александр Владимирович расскажет про открытия, проливающие свет на самые древние события в эволюции жизни, а потом будет постепенно двигаться в сторону современности. Слушатели узнают про эволюцию в мире РНК, познакомятся с новыми данными об эволюции сложных клеток и обсудят причуды полового отбора, наделившего маленьких мушек дрозофил самыми огромными в мире сперматозоидами. Также лектор поведает об интересных открытиях в эволюции человека, которых в минувшем году было немало. Эти открытия проливают свет на взаимоотношения эректусов и парантропов в Африке, на то, как предкам людей удалось пережить катастрофическое извержение вулкана Тоба, как сапиенсы с трудом и не с первого раза сумели закрепиться в неандертальской Европе, чем занимались денисовцы в высокогорьях Тибета, где и когда были одомашнены лошади – и многое другое.