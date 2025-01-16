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Лекция
16+
Эволюционная биология: итоги 2024 года

Слушатели узнают, как сапиенсы с трудом сумели закрепиться в неандертальской Европе и чем занимались денисовцы в высокогорьях Тибета.

Центр «Архэ»
4 февраля, 20:00 Идет 2 ч
700 Стоимость
Онлайн Timepad

О мероприятии

Участников мероприятия ожидает традиционная лекция по итогам года в эволюционной биологии, которая будет выстроена по хронологическому принципу. Сначала доктор биологических наук Марков Александр Владимирович расскажет про открытия, проливающие свет на самые древние события в эволюции жизни, а потом будет постепенно двигаться в сторону современности. Слушатели узнают про эволюцию в мире РНК, познакомятся с новыми данными об эволюции сложных клеток и обсудят причуды полового отбора, наделившего маленьких мушек дрозофил самыми огромными в мире сперматозоидами. Также лектор поведает об интересных открытиях в эволюции человека, которых в минувшем году было немало. Эти открытия проливают свет на взаимоотношения эректусов и парантропов в Африке, на то, как предкам людей удалось пережить катастрофическое извержение вулкана Тоба, как сапиенсы с трудом и не с первого раза сумели закрепиться в неандертальской Европе, чем занимались денисовцы в высокогорьях Тибета, где и когда были одомашнены лошади – и многое другое.

Расписание
4
Вторник
Февраль 2025
Timepad Онлайн
20:00
Купить
8 минут назад
Александр Речкин
3
# биология
# открытия
# эволюция
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