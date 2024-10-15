Слушатели узнают, как вся сложность цифрового мира возникает из простых нулей и единиц.

О мероприятии

Что такое цифры, числа, разряды и порядки? Как считали в древних обществах Вавилона, Рима и Индии? Почему мы пользуемся десятичной системой счисления, а компьютеры — двоичной?

Руководитель отдела научного обеспечения и развития Политехнического музея Алексей Бутырин знакомит участников мероприятия с историческими счетными устройствами — абаком и арифмометром. Слушатели узнают, что у них общего с современной техникой, и наконец разберутся, как вся сложность цифрового мира возникает из простых нулей и единиц.

Расписание Бауманская ул., 58/25, стр. 14 Москва 19:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация