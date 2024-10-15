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Слушатели узнают, как вся сложность цифрового мира возникает из простых нулей и единиц.
О мероприятии
Что такое цифры, числа, разряды и порядки? Как считали в древних обществах Вавилона, Рима и Индии? Почему мы пользуемся десятичной системой счисления, а компьютеры — двоичной?
Руководитель отдела научного обеспечения и развития Политехнического музея Алексей Бутырин знакомит участников мероприятия с историческими счетными устройствами — абаком и арифмометром. Слушатели узнают, что у них общего с современной техникой, и наконец разберутся, как вся сложность цифрового мира возникает из простых нулей и единиц.
Бауманская ул., 58/25, стр. 14
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