Слушатели узнают, как выстраивать общение с подростками без конфликтов.

О мероприятии

Почему с ребенком бывает сложно договориться? Ответ кроется в его мировосприятии, которое меняется с возрастом. Детский и подростковый психиатр, врач-педиатр Николай Комов разберет, как работает психика на каждом этапе развития — от дошкольников до подростков.

Слушатели узнают, как выстраивать общение с подростками без конфликтов и как остаться любящим родителем, но при этом воспитывать ребенка.

Расписание наб. Обводного канала, дом 118 Санкт-Петербург 15:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация