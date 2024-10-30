  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
12+
Химия: соли и их свойства

Слушатели узнают, какие вещества относятся к солям.

Политехнический музей
11 ноября, 19:30 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14

О мероприятии

Ее использовали в качестве валюты, она нередко становилась причинами бунтов, с ее помощью бальзамировали мумий. Все это про поваренную соль, или хлорид натрия. Кандидат педагогических наук Наталья Сергеевна Шакирова расскажет, какие еще вещества относятся к солям, как устроена их кристаллическая решетка и какими свойствами они обладают.

Расписание
11
Понедельник
Ноябрь 2024
ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва
19:30
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14

6 минут назад
Александр Речкин
1
# свойства
# соль
# химия
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 10:46
Evgenia

Физики проследили фазовый переход магии в квантовой системе

То, насколько классический компьютер сможет воссоздать определенное квантовое состояние, описывается свойством под названием «магия». Ученые из США выяснили, существует ли резкий переход между состоянием «можем обойтись обычным компьютером» и «подойдет только квантовый».

Физика
# квантовый компьютер
# квантовый фазовый переход
# магия
Позавчера, 14:05
Березин Александр

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Когда в Штатах отодвинули фон Брауна — американская космонавтика испытала сильнейший упадок в считаные годы. Сходный быстрый упадок испытал советский космос после смерти Королева. Сегодня глава NASA хочет нанести удар по Маску. Можно ли спрогнозировать, насколько быстро американский космос в этом случае потеряет свои нынешние, безусловно доминирующие над Россией и Китаем позиции?

С точки зрения науки
# SpaceX
# Starship HLS
# Илон Маск
# лунная гонка
Выбор редакции
Позавчера, 21:01
Татьяна

Вулканические зимы вызвали массовое вымирание и открыли путь к процветанию динозавров

Триасовый период завершился 201 миллион лет назад одним из крупнейших массовых вымираний. По времени это совпало с началом раскола суперконтинента Пангея, масштабным излиянием базальтов и, как следствие, усилением парникового эффекта. Оставшуюся часть мезозойской эры на Земле царили динозавры, до того занимавшие подчиненное положение. Механизмы, связывающие все эти события, по сей день остаются предметом дебатов. В новом исследовании международный коллектив ученых пришел к выводу, что для сухопутных видов губительными стали резкие, скоротечные похолодания, а не глобальное потепление.

Геология
# вулканическая зима
# Динозавры
# Канада
# Марокко
# массовое вымирание
# Северная Америка
# Триасовый период
26 октября
Юлия Трепалина

Социологи проследили, какие семьи накапливают больше богатства

Финансовое благополучие человека зависит от разных факторов. Новое крупное исследование на примере норвежских жителей показало, как изменения в структуре семьи и смена поколений сказываются на благосостоянии людей.

Психология
# благосостояние
# богатство
# дети
# доходы
# родители
# семья
25 октября
МАИ

Ракетный двигатель, разработанный ИИ и напечатанный на 3D-принтере: фантастика или реальность?

Инженерная компания из Дубая LEAP71 сообщила, что спроектированный нейронной сетью Noyron и напечатанный в 3D-формате из меди ракетный двигатель успешно прошел первые испытания на полигоне в Великобритании. Возможно ли это — рассказал эксперт МАИ, старший преподаватель кафедры «Космические системы и ракетостроение» Иван Рудой.

МАИ
# 3D-печать
# искусственный интеллект
# нейросети
# ракетный двигаетль
26 октября
Татьяна

Генетики расшифровали ДНК «мертвеца из колодца» в норвежской Саге о Сверрире

В саге о норвежском конунге Сверрире есть эпизод о набеге на замок Сверресборг в Тронхейме в 1197 году. Нападавшие разграбили и сожгли все строения внутри, и видимо, чтобы отравить воду, сбросили в колодец мертвое тело, завалив его валунами. Останки несчастного обнаружили в 1938 году во время археологических раскопок. Сейчас генетики извлекли его ДНК и выяснили происхождение, косвенно подтвердив события, описанные более восьми столетий назад.

Археология
# анализ ДНК
# история
# Норвегия
14 октября
Алиса Гаджиева

Археологи нашли свидетельства случившегося Рагнарёка

Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.

История
# археология
# Бронзовый век
# Железный век
# изменение климата
# сельское хозяйство
# Скандинавия
# Эпоха Викингов
15 октября
Татьяна

Останки возрастом 2300 лет рассказали, почему в ДНК современных японцев мало коренного наследия

Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.

Антропология
# генетика
# Дзёмон
# Япония
25 октября
МАИ

Ракетный двигатель, разработанный ИИ и напечатанный на 3D-принтере: фантастика или реальность?

Инженерная компания из Дубая LEAP71 сообщила, что спроектированный нейронной сетью Noyron и напечатанный в 3D-формате из меди ракетный двигатель успешно прошел первые испытания на полигоне в Великобритании. Возможно ли это — рассказал эксперт МАИ, старший преподаватель кафедры «Космические системы и ракетостроение» Иван Рудой.

МАИ
# 3D-печать
# искусственный интеллект
# нейросети
# ракетный двигаетль
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Психологи раскрыли преимущество умных мужчин для романтических отношений

    9 часов назад

  2. Астрономы раскрыли загадку кратеров Титана

    Вчера, 14:57

  3. Физики показали возможность создания ультракоротких импульсов на примере квантово-каскадного лазера

    Вчера, 14:30

  4. Люди и неандертальцы по-разному позаботились о своих мертвых

    Вчера, 14:09
Выбор редакции

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Позавчера, 14:05

Последние комментарии

Mikhail Khramov
2 часа назад
Александр, при всем уважении, может они все-таки "заботились", и не один раз, а на протяжении долгого времени, а не взяли и "позаботились". Я понимаю,

Люди и неандертальцы по-разному позаботились о своих мертвыхЛюди и неандертальцы по-разному позаботились о своих мертвых

Таисия Борисюк
4 часа назад
Полная чушь. Видно, что какой то студенческий проект. Выборка из 68 человек?

В МПСУ выяснили, что не все семьи счастливы одинаковоВ МПСУ выяснили, что не все семьи счастливы одинаково

Иван Колупаев
5 часов назад
Гена, а где "тут написано"?

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Jora Bayramow
6 часов назад
Если человечество хочет выжить во Вселенной, то обязан создавать так называемую,"варп двигателей ', или же на подобие этому. Иначе нашим потомкам

Сверхсветовое движение во вселенной Star TrekСверхсветовое движение во вселенной Star Trek

Alexander Baulin
6 часов назад
Пошёл собирать осколки мозга

Физики проследили фазовый переход магии в квантовой системеФизики проследили фазовый переход магии в квантовой системе

Садко Игнатыч
6 часов назад
Ага.так же как Гагарин в космос"летал"🤣. сняли на пленку на киностудии и дунули в уши,так и тут.Утка очередная для отвлечения внимания

Видео: чемодан Samsonite сбросили с высоты 40 километров для проверки на прочность Видео: чемодан Samsonite сбросили с высоты 40 километров для проверки на прочность 

Иван Колупаев
7 часов назад
Ura, ага а еще лучше сразу жить в пентхаусе или частном доме где нет никаких соседей. Вероятно и клиенту на вопрос "а мне-то сейчас что делать" вы даете

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Ura Genryx
7 часов назад
И., А.. Вы про это: « Да вот навскидку вашу квартирку залил сосед сверху - кого винить будете его или себя?» Во-первых - не факт, что это сосед. Это

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Ханиф Нугаев
7 часов назад
Вероятно генетическое различие северных и южных норовежцев служет подтверждением древних русских летописей о родстве викингов и руссов, через

Генетики расшифровали ДНК «мертвеца из колодца» в норвежской Саге о СверриреГенетики расшифровали ДНК «мертвеца из колодца» в норвежской Саге о Сверрире

Alex Edelstein
7 часов назад
С правдой не поспоришь!

Армию России признали самой сильной в миреАрмию России признали самой сильной в мире

Alex Edelstein
7 часов назад
Хорошая статья, спасибо.

Люди и неандертальцы по-разному позаботились о своих мертвыхЛюди и неандертальцы по-разному позаботились о своих мертвых

Alex Edelstein
8 часов назад
Стабильно печатает из-за стабильной инфляции, если печатать ещё больше, то это только увеличит инфляцию. Получается замкнутый круг. Рецепт для

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Евгений Истомин
8 часов назад
1, Опять нытье. Конструктива ноль в ваших словах.

«Роскосмос» опубликовал новые снимки перспективного пилотируемого корабля «Орел»«Роскосмос» опубликовал новые снимки перспективного пилотируемого корабля «Орел»

Евгений Истомин
8 часов назад
1, Ну вот оказался неперспективным! На этапе проектирования вносятся правки. Это нормально. Вспомните мучения того же Старлайнера. Да, полетел. Но

«Роскосмос» опубликовал новые снимки перспективного пилотируемого корабля «Орел»«Роскосмос» опубликовал новые снимки перспективного пилотируемого корабля «Орел»

Гена Пастухов
8 часов назад
Иван, "у Маска вроде бы все в порядке с генами" - а у его детей, как тут написано, не очень.

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Дед Мороз
9 часов назад
Громкое название, а статья "пшик".не о чем. И парус 9 на 9 - это не парус, а трусы какие-то. И какие манёвры? Замерять будут лет 50 наверное? Короче, не

NASA показало новые снимки гигантского солнечного паруса, развернутого в космосеNASA показало новые снимки гигантского солнечного паруса, развернутого в космосе

Алексей Константинов
9 часов назад
Скорее всего, первый чемодан разбился в труху. Они взяли второй точно такой же и скинули уже с небольшой высоты с парашутом. Дальше магия монтажа.

Видео: чемодан Samsonite сбросили с высоты 40 километров для проверки на прочность Видео: чемодан Samsonite сбросили с высоты 40 километров для проверки на прочность 

1 2
10 часов назад
Не тащить-то он не тащил, но зато эти двигатели каждый раз терялись, ведь они на второй ступени, которую спасать никто не планировал. 200-тонные

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Иван Колупаев
10 часов назад
Гена, у Маска вроде бы все в порядке с генами. Можно конечно кричать что он барыга и обманщик, но денежку он себе заработал. Попутно снабдив весь мир

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

1 2
11 часов назад
Н-1 не самая простая ракета с шарообразными баками, но Н-11 бьла бы точно не хуже Протона по стоимости, и при этом на керосине и 35 тонн вместо 25.

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно