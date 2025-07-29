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Лекция
16+
Мультиагентные системы

Слушатели узнают о новом этапе в развитии научных инструментов.

Библиотека Планетарий 1
8 августа, 19:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Санкт-Петербург Набережная Обводного канала, 74Б

О мероприятии

Современные мультиагентные системы представляют собой новый этап в развитии научных инструментов: они способны самостоятельно формулировать гипотезы, предлагать экспериментальные подходы и ускорять получение научных результатов.

Аспирантка университета ИТМО, исследователь Центра химии и искусственного интеллекта Передовой инженерной школы ИТМО Мария Еремеева рассмотрит принципы работы таких систем и примеры их применения в химии и биомедицине. Особое внимание будет уделено тому, как распределенные ИИ-агенты взаимодействуют друг с другом, чтобы выполнять сложные научные задачи.

Лекция позволит лучше понять, как искусственный интеллект интегрируется в научную деятельность и постепенно переходит от роли вспомогательного инструмента к роли полноценного соавтора.

Расписание
8
Пятница
Август 2025
Набережная Обводного канала, 74Б Санкт-Петербург
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Набережная Обводного канала, 74Б

29 июля, 04:30
Александр Речкин
1
# биология
# технологии
# химия
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ПНИПУ
# беладонна
# борщевик
# крапива
# растения
# яды
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