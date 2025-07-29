Слушатели узнают о новом этапе в развитии научных инструментов.

О мероприятии

Современные мультиагентные системы представляют собой новый этап в развитии научных инструментов: они способны самостоятельно формулировать гипотезы, предлагать экспериментальные подходы и ускорять получение научных результатов.

Аспирантка университета ИТМО, исследователь Центра химии и искусственного интеллекта Передовой инженерной школы ИТМО Мария Еремеева рассмотрит принципы работы таких систем и примеры их применения в химии и биомедицине. Особое внимание будет уделено тому, как распределенные ИИ-агенты взаимодействуют друг с другом, чтобы выполнять сложные научные задачи.

Лекция позволит лучше понять, как искусственный интеллект интегрируется в научную деятельность и постепенно переходит от роли вспомогательного инструмента к роли полноценного соавтора.

Расписание Набережная Обводного канала, 74Б Санкт-Петербург 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация