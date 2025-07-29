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Слушатели узнают о новом этапе в развитии научных инструментов.
О мероприятии
Современные мультиагентные системы представляют собой новый этап в развитии научных инструментов: они способны самостоятельно формулировать гипотезы, предлагать экспериментальные подходы и ускорять получение научных результатов.
Аспирантка университета ИТМО, исследователь Центра химии и искусственного интеллекта Передовой инженерной школы ИТМО Мария Еремеева рассмотрит принципы работы таких систем и примеры их применения в химии и биомедицине. Особое внимание будет уделено тому, как распределенные ИИ-агенты взаимодействуют друг с другом, чтобы выполнять сложные научные задачи.
Лекция позволит лучше понять, как искусственный интеллект интегрируется в научную деятельность и постепенно переходит от роли вспомогательного инструмента к роли полноценного соавтора.
Набережная Обводного канала, 74Б
Китайские ученые проанализировали образцы разных тканей человеческого организма и подтвердили, что старение не происходит линейно — в определенном возрасте процесс ускоряется. Проследив за изменениями белков в разных частях тела на протяжении более чем 50 лет жизни, специалисты выявили, когда настает такой переломный момент и где износ проявляется сильнее.
Экстракт листьев стевии известен как сахарозаменитель. Японские исследователи обнаружили еще одно полезное свойство этого растения: ферментация стевии с помощью пробиотика, полученного из листьев банана, превращает ее в эффективное средство для борьбы с раком поджелудочной железы.
В жизни каждого человека есть люди, которые приносят больше беспокойства и тревоги, чем радости. Американские ученые выяснили, что такие отношения буквально старят организм: каждый токсичный человек добавляет пару лишних месяцев к биологическому возрасту.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
В эксперименте ученые проследили за физиологическими реакциями при просмотре видео с музыкальным сопровождением, созданным нейросетями либо людьми. Результаты показали, что по эмоциональному воздействию ИИ-композиции могут сравниться с человеческими.
Вызывающий опасное венерическое заболевание паразит Trichomonas vaginalis мог перейти к людям от птиц
Трихомониаз — одна из наиболее распространенных половых инфекций в России и в мире — могла перейти к людям от птиц. К такому выводу ученые пришли, проследив эволюционный путь возбудителя заболевания — паразита Trichomonas vaginalis.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.
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