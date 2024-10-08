О мероприятии

Скажи кому-то еще пару десятилетий назад, что такое направление эволюции животных, как миниатюризация, окажется в центре внимания ученых, позволяя браться за решение сложнейших вопросов фундаментальной и прикладной науки, вряд ли это было бы воспринято всерьез. Да и о самих мельчайших насекомых, чьи размеры едва превышают десятые доли миллиметра, тогда еще мало что было известно. Сегодня этот невидимый глазом мир не только систематизирован и описан, но и стал обширным пространством для удивительных открытий, представляющих огромный интерес для нейробиологов, физиологов, медиков, инженеров…

Каким образом изучение микроскопических насекомых открывает новые возможности для исследований мозга, когнитивных способностей, разработки биоморфных систем искусственного интеллекта, микроробототехники и решения других сложнейших задач? Об этом, в частности, пойдет речь в лекции профессора Алексея Полилова, одного из пионеров и мирового лидера исследования вопросов миниатюризации животных.

Расписание Ломоносовский проспект, д. 27 Москва 11:00 Бесплатно Предварительная регистрация не требуется. Дополнительная информация