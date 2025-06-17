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Лекция
12+
Генетическая одиссея, или тиндер для кроманьонца

Слушатели узнают, кто стал прародителем человека разумного.

ВДНХ
22 июня, 15:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Мира, дом 123Б

О мероприятии

Несколько десятков тысяч лет назад на территории Евразии жил не один вид людей, а целых три: кроманьонцы, вышедшие из Африки 70 тысяч лет назад, неандертальцы и таинственные денисовцы. Хотя приложений для знакомств еще не существовало, все они «встречались» между собой, заводили семьи и, конечно, рожали детей. К тому же все они были нашими предками.

Эта одиссея в несколько тысяч лет «зашифрована» в наших геномах и геномах древних людей, которые удалось прочитать ученым. Биоинформатик, доктор биологических наук Михаил Гельфанд попробует разобраться в связях наших дальних родственников и найти ответы на волнующие вопросы: как связи наших предков повлияли на людей, живущих в XXI веке? Кто стал прародителем человека разумного? И что произошло с ним в процессе эволюции?

Расписание
22
Воскресенье
Июнь 2025
Проспект Мира, дом 123Б Москва
15:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект Мира, дом 123Б

Только что
Александр Речкин
3
# биология
# ДНК
# древние гоминиды
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# дорожные пробки
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