О мероприятии

Можно ли прочитать человека, как книгу? Сегодня наука уверенно отвечает: да. За последние 20 лет генетика сделала гигантский шаг вперед — ученые научились быстро «считывать» ДНК, расшифровывая закодированную в ней информацию о нашем теле, здоровье и будущем.

Но объем этих данных столь огромен, что справиться с ними без помощи искусственного интеллекта уже невозможно. Как ИИ помогает расшифровывать «текст жизни»? Какие тайны ДНК он помогает раскрыть? И почему открытия в генетике уже сегодня меняют медицину, сельское хозяйство и даже наши представления о себе?

На эти и другие вопросы ответит кандидат биологических наук Дмитрий Кривошеев.

Расписание ул. Бориса Ельцина, д. 3 Екатеринбург 17:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация