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Лекция
12+
Геном и искусственный интеллект: как алгоритмы расшифровывают код жизни

Слушатели узнают, как ИИ помогает расшифровывать «текст жизни».

Ельцин Центр
22 июня, 17:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Екатеринбург ул. Бориса Ельцина, д. 3

О мероприятии

Можно ли прочитать человека, как книгу? Сегодня наука уверенно отвечает: да. За последние 20 лет генетика сделала гигантский шаг вперед — ученые научились быстро «считывать» ДНК, расшифровывая закодированную в ней информацию о нашем теле, здоровье и будущем.

Но объем этих данных столь огромен, что справиться с ними без помощи искусственного интеллекта уже невозможно. Как ИИ помогает расшифровывать «текст жизни»? Какие тайны ДНК он помогает раскрыть? И почему открытия в генетике уже сегодня меняют медицину, сельское хозяйство и даже наши представления о себе?

На эти и другие вопросы ответит кандидат биологических наук Дмитрий Кривошеев.

Расписание
22
Воскресенье
Июнь 2025
ул. Бориса Ельцина, д. 3 Екатеринбург
17:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Бориса Ельцина, д. 3

Только что
Александр Речкин
2
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# генетика
# технологии
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Комментарии

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Vlad Ok
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tpov
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Сергей Мороз
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Сергей Осипов
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Сергей Осипов
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Гена Пастухов
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Alexei Roudnev
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Александр Харин
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