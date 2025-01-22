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Лекция
16+
Гамма-всплески

Слушатели узнают, о том, как были обнаружены гамма-всплески и что ученые знают о них на сегодняшний день.

Санкт-Петербургский Планетарий
6 февраля, 19:00 Идет 1 ч
450 Стоимость
Санкт-Петербург Александровский парк, д.4

О мероприятии

Обнаруженные более полувека назад гамма-всплески — одни из самых грандиозных вспышечных процессов, происходящих во Вселенной, механизмы возникновения которых до сих пор понятны только в самых общих чертах. О том, как гамма-всплески были обнаружены и что ученые о них знают расскажет кандидат физико-математических наук Петр Александрович Тараканов.

Расписание
6
Четверг
Февраль 2025
Александровский парк, д.4 Санкт-Петербург
19:00
Купить
Адрес

Александровский парк, д.4

11 минут назад
Александр Речкин
2
# гамма-всплеск
# космос
# физика
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