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Слушатели узнают, о том, как были обнаружены гамма-всплески и что ученые знают о них на сегодняшний день.
О мероприятии
Обнаруженные более полувека назад гамма-всплески — одни из самых грандиозных вспышечных процессов, происходящих во Вселенной, механизмы возникновения которых до сих пор понятны только в самых общих чертах. О том, как гамма-всплески были обнаружены и что ученые о них знают расскажет кандидат физико-математических наук Петр Александрович Тараканов.
Александровский парк, д.4
В последние годы в России наблюдается настоящий бум увлажнителей воздуха, причем самое популярное решение — ультразвуковые. Одновременно в научной литературе одна за другой выходят работы о вредности таких устройств: от них в вашей комнате образуется даже больше микрочастиц, чем в воздухе в центре Пекина в плохой день. Альтернативные технические решения лишены подобных недостатков, но и они при неграмотном обслуживании привели к массовой гибели людей в Южной Корее. Тем не менее ученые подчеркивают, что сухой зимний воздух резко поднимает частоту болезней и многих других неприятностей. Что делать, чтобы этого избежать?
Сниженная концентрация внимания у молодежи побуждает педагогов к внедрению новых, более увлекательных методик, способных поддерживать интерес к обучению у поколения Z. Проведенный на Филиппинах эксперимент показал, что использование специализированных мемов может положительно влиять на успеваемость учеников и их отношение к дисциплине.
Ученые исследовали человекообразных обезьян в одном из заповедников Японии и выявили у них необычное поведение, которое ранее не наблюдалось у других животных. Если один шимпанзе начинает мочиться, это стимулирует других особей делать то же самое. По мнению авторов новой научной работы, эффект, который они назвали «заразительным мочеиспусканием», может иметь глубокие эволюционные корни.
Ученые Северо-Западного университета (США) синтезировали новый материал с исключительными свойствами. Очень прочный, но в то же время гибкий и легкий, полученный ими полимер может изготавливаться в больших объемах, а применяться при создании бронежилетов и баллистических тканей.
Сниженная концентрация внимания у молодежи побуждает педагогов к внедрению новых, более увлекательных методик, способных поддерживать интерес к обучению у поколения Z. Проведенный на Филиппинах эксперимент показал, что использование специализированных мемов может положительно влиять на успеваемость учеников и их отношение к дисциплине.
Группа американских исследователей рассмотрела несколько десятков научных работ по теме родительского фаворитизма, чтобы разобраться в нюансах этого психологического явления и выяснить, как отношение родителей к детям связано с разными факторами, в том числе очередностью их рождения, возрастом, полом и чертами личности.
Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.
По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.
Ученые из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, МФТИ и МЭИ совершили значительный прорыв в области защиты материалов от экстремальных тепловых нагрузок, характерных для условий управляемого термоядерного синтеза.
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