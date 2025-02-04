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Слушатели узнают, зачем людям колонизировать Солнечную систему.
О мероприятии
Города можно строить не только на Земле — вполне возможно, что скоро они появятся на Луне, Марсе и даже в межпланетном пространстве. О том, что человек рано или поздно выйдет за пределы своей планеты, философы и ученые заговорили еще в начале прошлого века. Когда до запуска первого спутника оставались десятки лет, Константин Циолковский создал и опубликовал несколько концепций межпланетных кораблей и орбитальных станций. Затем последовали более смелые и не менее амбициозные проекты. Некоторые из них могут воплотиться в металле уже в ближайшие десятки лет.
Популяризатор науки Сергей Чумаков расскажет, что такое сфера Бернала и колония О’Нила. Слушатели узнают, какими станут космические города будущего и зачем людям колонизировать Солнечную систему.
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