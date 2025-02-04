О мероприятии

Города можно строить не только на Земле — вполне возможно, что скоро они появятся на Луне, Марсе и даже в межпланетном пространстве. О том, что человек рано или поздно выйдет за пределы своей планеты, философы и ученые заговорили еще в начале прошлого века. Когда до запуска первого спутника оставались десятки лет, Константин Циолковский создал и опубликовал несколько концепций межпланетных кораблей и орбитальных станций. Затем последовали более смелые и не менее амбициозные проекты. Некоторые из них могут воплотиться в металле уже в ближайшие десятки лет.

Популяризатор науки Сергей Чумаков расскажет, что такое сфера Бернала и колония О’Нила. Слушатели узнают, какими станут космические города будущего и зачем людям колонизировать Солнечную систему.

Расписание ул. Большая Садовая, д. 1 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация