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Лекция
6+
Космические города дня завтрашнего: колонизация космоса и ее перспективы

Слушатели узнают, зачем людям колонизировать Солнечную систему.

Библиотека им. М.А. Светлова
6 февраля, 19:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Большая Садовая, д. 1

О мероприятии

Города можно строить не только на Земле — вполне возможно, что скоро они появятся на Луне, Марсе и даже в межпланетном пространстве. О том, что человек рано или поздно выйдет за пределы своей планеты, философы и ученые заговорили еще в начале прошлого века. Когда до запуска первого спутника оставались десятки лет, Константин Циолковский создал и опубликовал несколько концепций межпланетных кораблей и орбитальных станций. Затем последовали более смелые и не менее амбициозные проекты. Некоторые из них могут воплотиться в металле уже в ближайшие десятки лет.

Популяризатор науки Сергей Чумаков расскажет, что такое сфера Бернала и колония О’Нила. Слушатели узнают, какими станут космические города будущего и зачем людям колонизировать Солнечную систему.

Расписание
6
Четверг
Февраль 2025
ул. Большая Садовая, д. 1 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Большая Садовая, д. 1

5 минут назад
Александр Речкин
1
# колонизация
# космос
# Марс
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bcazot bcazot
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Dmitr Sha
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