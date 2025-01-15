О мероприятии

Если в научной новости 2024 года содержится слово language, то практически всегда его можно найти в сочетании large language models. Действительно, большие языковые модели за прошлый год прочно вошли в жизнь людей, но стало еще менее понятно, к каким выводам о ключевом вопросе лингвистики: о связи языка и мышления — они подводят иследователей. Кроме этого, продолжаются и традиционные исследования: в области лингвистической типологии (теперь выводы здесь подкрепляются огромными базами данных), сравнительно-исторического языкознания, социолингвистики, лексикографии, а также других отдельных областей языкознания. Не стоит забывать и про новые слова, которые являются самым очевидным свидетельством того, что языки постоянно меняются. Обо всем этом и многом другом расскажет кандидат филологических наук Александр Чедович Пиперски на лекции о лингвистических итогах 2024 года.