О мероприятии

В длительном пилотируемом космическом полете очень большое внимание уделяется физическим тренировкам — космонавты занимаются ежедневно. Зачем так часто?

Первые, непродолжительные орбитальные пилотируемые полеты показали: пребывание в невесомости возможно без существенных последствий для здоровья. Это были полеты до двух недель. С увеличением длительности миссий стало понятно, что физическая нагрузка необходима — изменения в организме за время полета слишком многообразны и глубоки.

За 50 лет с момента начала использования тренажеров на борту космических станций исследования в области физиологии движения шагнули далеко вперед. Но по сей день тренировки остаются основным средством профилактики негативного влияния невесомости.

Что происходит с опорно-двигательным аппаратом и системой управления движениями в космическом полете? Какие тренажеры используют космонавты и астронавты сейчас и какие новые способы противостоять физиологическим изменениям в невесомости предлагают исследователи? Возможно ли в будущем в длительных полетах обойтись без тренировок или заменить их чем-то другим? Ответы на эти и многие другие вопросы даст сотрудник лаборатории профилактики гипогравитационных нарушений ИМБП РАН Анна Ганичева.

Расписание Машкова 28/20 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация