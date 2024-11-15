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Слушатели узнают о теории термоядерных реакций внутри Солнца.
О мероприятии
Учась в Геттингенском университете два старшекурсника, чуть ли не в шутку, занялись неразрешимой проблемой — узнать об истинном источнике неистощимой энергии Солнца. То, что эта реакция обычного горения не могло быть и речи, так как материя Солнца давно бы израсходовала такое колоссальное количество энергии за миллионы лет. Росла догадка о том, со времени появления формулы Эйнштейна связи массы и энергии, что в основе реакций Солнца лежат процессы атомных превращений.
Так началась работа Аткинсона и Хоутерманса над их теорией термоядерных реакций внутри Солнца, позднее получившая известность. Исходным в этой теории было предположение о том, что солнечная энергия происходит из слияния атомов легких элементов.
Что из этих открытий вышло расскажет кандидат технических наук Виктория Александровна Малиновская.
Александровский парк 4
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