О мероприятии

Казалось, о сне люди знают все — особенно, о его ежедневной нехватке. Но если посмотреть чуть глубже, окажется, что вопросов куда больше, чем ответов.

Откуда берется бессонница и как с ней бороться? Нормально ли спать и не видеть сны? Вредят ли здоровью громкие будильники? И, наконец, зачем люди вообще спят — что происходит с мозгом ночью? Об этом и не только расскажет врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов.

Расписание ул. Ботаническая стр. 4 Москва 16:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация