Слушатели узнают, есть ли предел у человеческой жизни с точки зрения науки.

Сто лет в обед: почему мы умираем и как прожить дольше

О мероприятии

По меркам животного мира современный человек живет очень долго. Можно ли прожить еще дольше, не будучи персонажем мифов, легенд и народных сказок?

Почему люди редко доживают до 100 лет? Есть ли предел у человеческой жизни с точки зрения науки? Насколько вообще правдив диагноз «смерть от старости»?

Врач-патологоанатом Анна Васильева ответит на эти вопросы и поделится очевидными (и не очень) способами продлить жизнь.

Расписание Малый Знаменский пер., д. 11/11 Москва 19:00 Купить