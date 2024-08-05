О мероприятии

Франц Омар Фанон, как завещает пословица, был талантлив во всем — он был и философом, и психоаналитиком, и даже воплотил в себе дух революционной борьбы за деколонизацию



Культуролог Анастасия Огородникова раскроет личность Фанона и его вклад в постколониальные исследования. Лектор подробнее остановится на том, как Фанон представляет языковые практики в контексте колониализма и разберется с тем, как и почему появились постколониальные исследования, почему они до сих пор не теряют свою актуальность, и как ученые могут применять этот фокус в непростом историко-культурном контексте.