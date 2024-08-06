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Участники мероприятия узнают про правление и реформы российского императора Николая I.
О мероприятии
Государь-император Николай I был и остается неоднозначной, противоречивой фигурой для историков. При нем усилилась централизация бюрократического аппарата, но был впервые составлен свод законов Российской империи.
Именно в период его правления в стране появились железные дороги. Он запомнился потомкам казнью декабристов, подавлением Польского восстания и революции в Венгрии. Однако именно Николай I заключил мир в Адрианополе, по которому Россия получила восточный берег Черного моря…
Историк Виктор Дубов расскажет о мифах, связанных с личностью российского императора Николая I.
Литейный пр., д. 17-19
Со времен Чарлза Дарвина биологов крайне беспокоил кембрийский взрыв биоразнообразия: получалось, что множество сложных организмов почти одномоментно возникли из очень простых. Это казалось противоречащим естественному отбору. В новой научной работе ученые показали сходные события за полтора миллиарда лет до кембрийского взрыва.
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Тайник представляет собой высокопробные золотые персидские монеты — дарики, которые изготовили более двух тысяч лет назад. Это первый клад такого типа, найденный в Малой Азии. По мнению археологов, находка позволит больше узнать о политическом ландшафте времен войны между Делосским и Пелопоннесским союзами.
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Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.
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Чубайс призвал Россию стать водородной энергодержавой. Вот пять причин, почему это плохая идея
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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