О мероприятии

Государь-император Николай I был и остается неоднозначной, противоречивой фигурой для историков. При нем усилилась централизация бюрократического аппарата, но был впервые составлен свод законов Российской империи.

Именно в период его правления в стране появились железные дороги. Он запомнился потомкам казнью декабристов, подавлением Польского восстания и революции в Венгрии. Однако именно Николай I заключил мир в Адрианополе, по которому Россия получила восточный берег Черного моря…

Историк Виктор Дубов расскажет о мифах, связанных с личностью российского императора Николая I.

Расписание Литейный пр., д. 17-19 Санкт-Петербург 15:00 Бесплатно Предварительная регистрация не требуется. Дополнительная информация