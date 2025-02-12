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Лекция
16+
Эволюция и половой отбор

Слушатели узнают происходит ли половой отбор у человека.

Библиотека Планетарий 1
21 февраля, 19:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Санкт-Петербург Набережная Обводного канала, 74Б

О мероприятии

Пение птиц, завораживающие окраски бабочек, песчаные узоры на дне моря… Истоками таких удивительных явлений служит половой отбор. Он, наряду с другими факторами эволюции, лежит в основе разнообразия организмов.

Кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории генетики высшей нервной деятельности Института физиологии им. И. П. Павлова РАН Татьяна Зачепило расскажет:

  • Как и зачем возникает пол в живой природе?
  • Какие признаки его определяют?
  • Как происходит выбор партнера?
  • Какие брачные ритуалы встречаются в природе?
  • Происходит ли половой отбор у человека?
Расписание
21
Пятница
Февраль 2025
Набережная Обводного канала, 74Б Санкт-Петербург
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Набережная Обводного канала, 74Б

30 минут назад
Александр Речкин
2
# биология
# половой отбор
# эволюция
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